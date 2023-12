Pháp quan ngại nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố vào dịp Năm mới 2024

Cảnh sát Pháp gác tại lối vào nhà ga tàu điện ngầm Bibliotheque Francois Mitterrand ở Paris. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 29/12, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết nước này sẽ huy động số lượng lớn cảnh sát và binh sỹ để đảm bảo an ninh trong dịp Năm mới 2024.

Biện pháp này được đưa ra sau khi giới chức Pháp quan ngại nguy cơ tấn công khủng bố ở mức "rất cao."

Theo quan chức trên, Pháp sẽ triển khai khoảng 90.000 cảnh sát trên toàn quốc, trong đó 6.000 nhân viên sẽ làm nhiệm vụ tại thủ đô Paris.

Ngoài ra, về phía quân đội, 5.000 binh sỹ thuộc lực lượng chống khủng bố có tên gọi Sentinelle cũng sẽ được huy động tham gia nỗ lực đảm bảo an ninh dịp này.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Darmanin bày tỏ quan ngại cuộc xung đột giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel ở Dải Gaza có thể tiềm ẩn những nguy cơ an ninh. Do đó, ông Darmanin cho rằng việc huy động và triển khai lực lượng an ninh và cảnh sát với số lượng lớn là điều cần thiết.

Trước đó, giới chức an ninh ở châu Âu cảnh báo các nước khu vực phải đối mặt với nguy cơ tấn công khủng bố ngày càng gia tăng, trong bối cảnh cuộc xung đột Hamas-Israel vẫn diễn ra căng thẳng. Hôm 14/12, cảnh sát Đan Mạch đã triệt phá âm mưu tấn công khủng bố trước thềm Giáng sinh./.

