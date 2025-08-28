Phát hiện 2 quả đạn cối còn nguyên ngòi nổ tại vườn nhà dân ở Quảng Ngãi

Ngày 28/8, ông Nguyễn Ngọc Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tư Nghĩa thông tin, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 - Đức Phổ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, vừa tiến hành thu gom, xử lý theo quy định 2 quả đạn cối còn sót lại sau chiến tranh được phát hiện tại nhà dân trên địa bàn xã, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tư Nghĩa Lương Hữu Xuân cho biết khoảng 13 giờ ngày 27/8, Ban Chỉ huy Quân sự xã nhận được tin báo của bà Trần Thị Hà (trú tại khu dân cư Bàu Giang, thôn La Hà Thạch Trận, xã Tư Nghĩa) về việc phát hiện 2 vật thể nghi đầu đạn còn sót lại sau chiến tranh trong khu vườn của gia đình.

Ban Chỉ huy Quân sự xã đã tiến hành kiểm tra và xác định 2 vật thể này thuộc loại đạn cối 82mm, đã lắp ngòi và trong tình trạng bị hoen gỉ.

“Ngay sau đó, đơn vị cùng lực lượng dân quân đã tổ chức cảnh giới, bảo vệ hiện trường; đồng thời khẩn trương liên hệ và phối hợp với Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 - Đức Phổ xử lý quả đạn nhằm đảm bảo an toàn cho người dân," ông Lương Hữu Xuân chia sẻ./.

