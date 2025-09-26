Phát hiện khu định cư đô thị thời kỳ đồ đá lâu đời nhất ở Bán đảo Arập

Ngày 25/9, Ủy ban Di sản Saudi Arabia cho biết đã phát hiện khu định cư đô thị thời kỳ đồ đá lâu đời nhất được biết đến ở Bán đảo Arập, tại di chỉ Musaywin ở phía Tây Bắc khu vực Tabuk.



Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, ủy ban trên cho biết thêm khu định cư này có niên đại từ khoảng 11.000-10.300 năm trước (thời kỳ đồ đá mới tiền gốm), từng là một trung tâm văn hóa sớm của Tabuk.

Những phát hiện quan trọng tại khu định cư bao gồm các công trình nhà ở xây bằng đá, một bộ sưu tập đá cắt, cối xay đá dùng để nghiền cây và ngũ cốc, đồ trang trí làm từ vỏ sò, ốc biển và đá quý, tàn tích nguyên liệu thô dùng để sản xuất công cụ và đồ trang sức hàng ngày, cũng như hài cốt người và xương động vật giúp xác định niên đại của khu định cư.



Những phát hiện này do Ủy ban Di sản phối hợp với Đại học Kanazawa (Nhật Bản) và dự án đô thị Neom triển khai từ tháng 12/2022 và được công bố trên Tạp chí Cổ sinh vật bệnh học châu Á. Dự án đô thị Neom đang được xây dựng tại Tabuk.



Di chỉ Musaywin đã được liệt kê trong Sổ đăng ký Cổ vật Quốc gia, một cơ sở dữ liệu kỹ thuật số do ủy ban trên quản lý để ghi chép và bảo tồn các di tích khảo cổ và lịch sử của đất nước kể từ năm 1978./.

Nhiều phát hiện khảo cổ quan trọng tại Di chỉ mái đá Ngườm Phát hiện trong đợt khai quật gần đây đã khẳng định về hành vi tìm kiếm và tiêu thụ hạt quả thực vật lần đầu tiên được ghi nhận ở Việt Nam trong một di chỉ có niên đại trên 124.500 năm cách ngày nay.