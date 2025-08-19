Di tích “Các địa điểm Khởi nghĩa Trương Định”: Địa chỉ đỏ giáo dục lòng yêu nước

Những ngày này, đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp đến các địa điểm Khởi nghĩa Trương Định để thắp hương, tưởng nhớ, tỏ lòng tri ân tôn kính đối với Anh hùng dân tộc Trương Định trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, nhân dịp kỷ niệm 161 năm lễ giỗ của ông (20/8/1864-20/8/2025) diễn ra từ ngày 19-20/8.

Riêng tại đền thờ Trương Định ở xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp, dịp lễ giỗ hằng năm thường thu hút hàng ngàn người trong và ngoài tỉnh đến tham dự. Theo Ban phụng tự đền thờ Trương Định, trong lễ giỗ năm 2024 (19-20/8), có khoảng 2.500-3.000 khách đến tham dự.

Người dân ở khu vực các địa điểm kháng chiến của Trương Định nói riêng và vùng đất Gò Công (nơi ông dấy binh khởi nghĩa) nói chung vào dịp lễ giỗ ông còn lập bàn hương án trước cửa nhà hoặc tụ hội về giỗ tỏ lòng kính trọng, tưởng nhớ tấm gương đã hy sinh anh dũng vì nghĩa lớn.

Ông Nguyễn Hoàng Quân, người dân ở ấp 2, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: Dịp lễ giỗ Anh hùng dân tộc Trương Định vào ngày 19-20/8 hằng năm, gia đình cũng như nhiều nhà trong ấp đều lập hương án thể hiện lòng biết ơn, tôn kính và tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc có nhiều công lao đối với vùng đất Gò Công nói riêng và đất nước nói chung.

Năm 2024, các địa điểm Khởi nghĩa Trương Định trên địa bàn tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận Di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định 694/QĐ-TTg ngày 18/7/2024 gồm: Mộ cùng đền thờ Trương Định (phường Gò Công); đền thờ Trương Định, Đám lá tối trời (xã Gia Thuận), Ao Dinh (xã Tân Đông); lũy Pháo Đài (xã Phú Tân), tỉnh Đồng Tháp.

Di tích Lũy Pháo Đài cùng Di tích Đám lá tối trời là nơi Anh hùng dân tộc Trương Định lập căn cứ khởi nghĩa chống thực dân Pháp. Đây là nơi lãnh tụ nghĩa quân Trương Định viết hịch kêu gọi các tầng lớp nhân dân cùng sỹ phu Nam kỳ lục tỉnh đứng lên góp công, góp sức chống lại ách xâm lược của thực dân Pháp. Di tích lịch sử Ao Dinh, nơi Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết đã trở thành di tích cấp quốc gia và được nhiều người dân viếng thăm.

Đền thờ Trương Định tọa lạc tại ấp 2, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp là nơi thờ cúng ông - người có công khai phá vùng đất Gò Công. Đây được xem như quê hương thứ hai (bên cạnh quê hương tỉnh Quảng Ngãi) của ông, nơi ông lớn lên lập nghiệp và kháng chiến chống ách xâm lược của thực dân Pháp.

Năm 2023, tỉnh Tiền Giang cũ (nay là tỉnh Đồng Tháp) đầu tư 14 tỉ đồng thực hiện dự án giai đoạn 2 của đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định gồm trồng cây xanh, tái tạo cảnh quan khu "Đám lá tối trời," mô hình căn cứ nghĩa quân, sân tưởng niệm... giúp nơi đây trở thành điểm giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và thu hút khách tham quan, du lịch.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp, trong 7 tháng năm 2025, địa phương thu hút được 120.500 lượt khách, trong đó có hơn 60% khách du lịch đến viếng mộ và đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định.

Ông Võ Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp cho biết: Di tích quốc gia đặc biệt “Các địa điểm Khởi nghĩa Trương Định” ở địa phương trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

Anh Nguyễn Thành Luân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp chia sẻ, phát huy hào khí Trương Định, tuổi trẻ Đồng Tháp nguyện tiếp bước truyền thống hào hùng dân tộc, sống, học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương, đất nước đẹp giàu.

Tuổi trẻ Đồng Tháp ra sức rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi; nêu cao tinh thần xung kích, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần…

Hằng năm, các trường học trên địa bàn tỉnh phối hợp Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức hoạt động về nguồn cho đội viên, đoàn viên, thanh niên và học sinh tham quan di tích lịch sử thuộc các điểm Khởi nghĩa Trương Định nhằm hun đúc tinh thần yêu nước cũng như truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc./.

