Phát huy trí tuệ và sức trẻ của thanh niên trong kỷ nguyên mới

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 đã được tổ chức ngày 13/8, tại Hà Nội, với sự tham gia của 147 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 900 đảng viên đang sinh hoạt tại 12 tổ chức Đảng trực thuộc.

Tạo phong trào thi đua mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc , các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận đánh giá cao, biểu dương, chúc mừng thành tích đáng trân trọng Đảng bộ Trung ương Đoàn, cũng như tuổi trẻ cả nước đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến mong muốn và kỳ vọng Đảng bộ Trung ương Đoàn sẽ quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Quyết định số 304-QĐ/TW của Bộ Chính trị về đánh dấu sự thay đổi về mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bám sát 5 chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quyết định số 1331/QĐ-TTg.Bên cạnh đó, Đảng bộ phải thật sự đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, dân vận, quan trọng là lãnh đạo nhiệm vụ chính trị để hoạt động theo hướng bám sát cơ sở, nắm chắc tâm tư nguyện vọng, tâm trạng xã hội của đoàn viên thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; đồng hành giúp đỡ, khơi dậy khát vọng cống hiến của mọi tầng lớp thanh niên vượt khó vươn lên.

Bộ máy phải mạnh hơn, tốt hơn, hoạt động thông suốt, gắn bó mật thiết với nhân dân; ứng dụng công nghệ số thực hiện công tác tuyên truyền vận động làm chủ tư tưởng cho thanh niên ở trên không gian mạng; tổ chức các diễn đàn để làm rõ trách nhiệm xã hội của thanh niên đối với vấn đề già hóa dân số.

Chủ tich Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ: Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương mong muốn, tin tưởng rằng mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Trung ương Đoàn sẽ luôn giữ vững ngọn lửa lý tưởng, lan tỏa tinh thần cống hiến, không ngừng học tập, đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo, vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, dẫn dắt thanh niên Việt Nam tiên phong, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Xác định 3 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ mới

Với khẩu hiệu "Đoàn kết, đổi mới, phát huy vai trò lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ Trung ương Đoàn trong sạch, vững mạnh, toàn diện; tăng cường giáo dục, tập hợp thanh niên, tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", Đảng bộ Trung ương Đoàn xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng bộ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030 đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đại hội xác định 8 nhóm chỉ tiêu, 6 nhóm nhiệm vụ trong đó có 3 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ tới: Đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức lãnh đạo của Đảng, tập trung lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên Trung ương Đoàn, cán bộ đoàn các cấp có bản lĩnh, năng lực và phẩm chất đạo đức, nhất là người đứng đầu cấp ủy và đơn vị, chú trọng đào tạo, rèn luyện qua thực tiễn, gắn lý luận với hành động, nói đi đôi với làm, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện; lãnh đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 13, tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn, triển khai các hoạt động phát huy vai trò tiên phong của thanh niên, các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực số, làm chủ khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, thể hiện tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, góp phần quan trọng vào công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng có chuyển biến tích cực; bộ máy được kiện toàn, tinh gọn từ 32 đầu mối xuống còn 12 tổ chức đảng trực thuộc theo Nghị quyết 18-NQ/TW. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ kết nạp 310 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu, chú trọng bồi dưỡng đảng viên trẻ, có năng lực.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề, được nâng lên; hồ sơ đảng viên được số hóa, quản lý trên phần mềm.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Trung ương Đoàn linh hoạt cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương của Đảng phù hợp thực tiễn. Các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” được triển khai sâu rộng, tạo hiệu ứng xã hội tích cực.

Các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần; chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được chú trọng. Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng đoàn kết, tập hợp thanh niên tiếp tục được đẩy mạnh.

Tại Đại hội, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã công bố Quyết định chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 25 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí. Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ 2025 -2030.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cũng chỉ định Đoàn đại biểu gồm 34 đồng chí tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, nhiệm kỳ 2025 - 2030./.

