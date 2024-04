Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân nữ có tới 2 bàng quang

Bác sĩ khám, theo dõi sức khoẻ cho bệnh nhân sau phẫu thuật. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 15/4, Bệnh viện E thông tin các bác sĩ của Bệnh viện vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang (bàng quang thật và bàng quang giả hay còn gọi là túi thừa bàng quang).

Bệnh nhân nữ (74 tuổi, Hà Nội) nhập viện vào Khoa Bệnh nhiệt đới với biểu hiện của viêm đường hô hấp trên như: Sốt cao, ho đờm, đau họng… Các bác sĩ chỉ định làm các xét nghiệm, siêu âm, chụp CT và xác định ngoài bệnh viêm phế quản phổi, người bệnh còn mắc bệnh lý liên quan đến đường tiết niệu khi có 2 bàng quang.

Sau đó, các bác sĩ Khoa Bệnh nhiệt đới đã hội chẩn với các bác sĩ Khoa Phẫu thuật thận tiết niệu và nam học để đưa ra phương án điều trị tiếp theo cho người bệnh.

Bệnh nhân cho hay đã có triệu chứng bất thường ở hệ tiết niệu vài năm nay như tình trạng tiểu buốt, tiểu đêm nhiều (3-4 lần), tiểu nhiều lần vào ban ngày và cho rằng mình chỉ mắc bệnh tiểu đêm thường gặp ở người già nên không đi khám…

Sau khi nhận được kết quả chụp CT ổ bụng, người bệnh bất ngờ khi phát hiện mình có 2 bàng quang.

Bác sĩ Nguyễn Thế Thịnh - Khoa Phẫu thuật tiết niệu và Nam học giải thích, túi thừa bàng quang là tình trạng xuất hiện túi phồng bất thường hình thành trên thành bàng quang. Túi này được hình thành do sự thoát vị của lớp niêm mạc bàng quang qua lớp cơ bàng quang. Túi thừa bàng quang có thể nằm ở bất kỳ vị trí nào trên bàng quang, nhưng phổ biến nhất là ở mặt sau.

Túi thừa bàng quang được hình thành do bẩm sinh hoặc do mắc phải. Nguyên nhân bẩm sinh thường do khiếm khuyết trong quá trình hình thành bàng quang của thai nhi. Nguyên nhân mắc phải thường gặp ở người lớn, do tắc nghẽn đường tiểu (sỏi bàng quang, phì đại tuyến tiền liệt, xơ cứng cổ bàng quang, hẹp niệu đạo…), bệnh lý bàng quang thần kinh hay chấn thương bàng quang. Ở giai đoạn đầu, túi thừa bàng quang thường không có triệu chứng nào đặc hiệu, tuy nhiên khi thể tích của nó tăng dần, bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của bệnh, thường là do các biến chứng tại chỗ do túi thừa gây ra.

Bác sĩ Thịnh cho biết các biểu hiện của túi thừa bàng quang rất đa dạng, mức độ nghiêm trọng của bệnh thường không liên quan đến kích thước túi thừa. Túi thừa bàng quang có thể vỡ ra bất cứ lúc nào và gây nên nhiều biến chứng nguy hiểm. Do đó, với trường hợp này, các bác sĩ đã lựa chọn phương pháp phẫu thuật nội soi cắt túi thừa bàng quang và trả lại bàng quang khỏe mạnh cho người bệnh.

Phần lớn người bệnh mắc túi thừa bàng quang được phát hiện ngẫu nhiên hay qua khám các triệu chứng không đặc hiệu của đường tiết niệu như bí tiểu, tiểu máu, hoặc nhiễm khuẩn tiết niệu. Để phòng các biến chứng do túi thừa bàng quang gây ra, theo bác sĩ Thịnh, người bệnh cần chú ý thăm khám theo dõi sức khỏe định kỳ. Bên cạnh đó, để đánh giá chức năng của thận, ngoài siêu âm, các bác sĩ có thể thực hiện xét nghiệm máu, nước tiểu, nhằm có hướng xử trí kịp thời./.