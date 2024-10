Philippines: Hơn 100 người thiệt mạng, hàng chục người mất tích do bão Trami

Lực lượng cứu hộ sơ tán các nạn nhân tại hiện trường ngập lụt sau bão Trami, ngày 24/10. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 27/10, các nhân viên cứu hộ ở Philippines đang tích cực tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích do bão Trami (tên địa phương là Kristine, còn Việt Nam gọi là bão số 6), trong khi số người thiệt mạng đã lên tới 100.

Bão Trami đổ bộ vào Philippines ngày 24/10. Đây là một trong những cơn bão cướp đi sinh mạng của nhiều người nhất tại quốc gia Đông Nam Á này trong năm nay.

Theo thống kê của cơ quan thảm họa quốc gia Philippines, bão Trami đã buộc khoảng 560.000 người phải di dời và ít nhất 36 người vẫn mất tích.

Hàng trăm ngôi làng ở miền Bắc Philippines chìm trong biển nước. Hơn 5,7 triệu người ở 16 vùng bị ảnh hưởng, cùng thiệt hại cơ sở hạ tầng ước tính lên tới 825 triệu peso (khoảng 14 triệu USD), trong khi thiệt hại về nông nghiệp là hơn 1,43 tỷ peso (24,5 triệu USD). Giới chức Philippines đã ban bố tình trạng thảm họa đối với 84 thành phố và thị trấn.

Bicol ghi nhận 38 người thiệt mạng, trong khi vẫn còn nhiều người ở tỉnh Camarines Sur của khu vực này bị mắc kẹt trên mái nhà. Trong khi đó, số người thiệt mạng ở Batangas, phía Nam Manila, đã tăng lên 55 người.

Văn phòng Phòng vệ dân sự Philippines thuộc Bộ Quốc phòng nước này cho biết số người thiệt mạng có thể còn tăng trong những ngày tới khi lực lượng cứu hộ có thể tiếp cận những nơi bị cô lập.

Mỗi năm có khoảng 20 trận bão lớn đổ vào Philippines hoặc vùng biển xung quanh, gây thiệt hại về nhà cửa, cơ sở hạ tầng và làm nhiều người thiệt mạng.

Một nghiên cứu gần đây cho thấy các trận bão ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương ngày càng hình thành gần bờ biển hơn, mạnh lên nhanh chóng và kéo dài hơn trên đất liền do biến đổi khí hậu.

Chiều 27/10, bão Trami (bão số 6) đã đi vào đất liền các tỉnh, thành phố Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam-Đà Nẵng ở Việt Nam, và đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 7 (từ 50-61km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ khoảng 5km/h.

Dự báo từ nay đến hết đêm 28/10, khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150-250mm, khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm./.

Bốn nước Đông Nam Á hỗ trợ Philippines khắc phục thiệt hại sau bão Trami Bốn quốc gia gồm Singapore, Brunei, Malaysia và Indonesia đang điều máy bay vận tải để hỗ trợ hoạt động cứu trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa tại các khu vực bị ảnh hưởng bão Trami ở Philippines.