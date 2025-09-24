Phó Thủ tướng dự Phiên họp cấp cao về sáng kiến phát triển toàn cầu

Ngày 23/9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ các hoạt động tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao về Sáng kiến Phát triển toàn cầu (GDI) với chủ đề “Tái khẳng định các cam kết, đoàn kết kiến tạo tương lai rạng ngời cho phát triển toàn cầu” do Trung Quốc chủ trì tổ chức.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, tham dự Phiên họp có Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Tổng thống các nước Angola, Iraq, Kazakhstan, Thủ tướng các nước Antigua và Barbuda, Pakistan, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala và đại diện hầu hết các quốc gia thành viên Liên hợp quốc.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định trong bối cảnh chủ nghĩa đơn phương và bảo hộ gia tăng, động lực tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy yếu, sự cạnh tranh giành nguồn lực ngày càng gay gắt, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên để thúc đẩy triển khai GDI, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững, khơi dậy động lực mới cho phát triển toàn cầu.

Về phần mình, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng bối cảnh bất ổn kinh tế, căng thẳng địa chính trị và rủi ro khí hậu leo thang hiện nay càng cho thấy nhu cầu cấp thiết về hợp tác quốc tế hiệu quả và phối hợp chặt chẽ; nhắc lại “Cam kết Sevilla” (tháng 4/2025) nhằm thu hẹp khoảng cách tài chính 4.000 tỷ USD cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững; kêu gọi cải cách các thể chế tài chính quốc tế theo hướng gia tăng sự tham gia của các quốc gia đang phát triển; cho rằng GDI có thể là cơ chế quan trọng giúp thúc đẩy tiến độ thực hiện Chương trình nghị sự 2030.

Một số phát biểu tại Phiên họp cũng đánh giá cao tầm quan trọng của GDI trong việc tạo cơ hội hợp tác và đối tác toàn cầu, tập trung vào mục tiêu phát triển lấy con người làm trung tâm, thúc đẩy vai trò của các nước đang phát triển và hợp tác Nam-Nam.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đánh giá cao vai trò của GDI trong việc huy động nguồn lực, tăng cường hợp tác quốc tế nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững.

Để đạt được các mục tiêu đó, Phó Thủ tướng đã đưa ra 3 đề xuất: (i) Thứ nhất, đề cao chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong ứng phó với các thách thức toàn cầu, đồng thời, các cơ chế khu vực như ASEAN, Hợp tác Mekong-Lan Thương, Tiểu vùng Mekong mở rộng cần phát huy vai trò chủ động hơn trong việc bổ trợ cho hợp tác Nam-Nam, góp phần nâng cao tiếng nói và vị thế của các quốc gia đang phát triển trên trường quốc tế; (ii) Thứ hai, bảo đảm quá trình chuyển đổi xanh và chuyển đổi số phục vụ tất cả các quốc gia và mọi người dân, trong đó kêu gọi các nước phát triển hỗ trợ các nước đang phát triển nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số, đặc biệt là các mô hình trí tuệ nhân tạo, trong bảo vệ môi trường và hệ thống cảnh báo sớm thiên tai; (iii) Thứ ba, ưu tiên thúc đẩy kết nối kỹ thuật số tổng thể trên các lĩnh vực đất liền, hàng không, hàng hải nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Nhân dịp tham dự Phiên họp cấp cao về GDI, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn cũng đã tiếp xúc với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Thủ tướng Pakistan Mian Muhammad Shehbaz Sharif.

Trao đổi với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên hợp quốc.

Trao đổi với Thủ tướng Pakistan Mian Muhammad Shehbaz Sharif, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhiều mặt với Pakistan, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế-thương mại.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã cùng lãnh đạo các nước chụp ảnh tại Trụ sở Liên hợp quốc theo sáng kiến của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để chào mừng Hiệp định Biển cả sắp có hiệu lực. Hiệp định Biển cả - tên gọi tắt của “Hiệp định về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển ở vùng biển ngoài phạm vi tài phán quốc gia” - được mở ký ngày 20/9/2023, là điều ước quốc tế về biển quan trọng nhất trong những thập niên đầu của thế kỷ 21.

Việt Nam đã tích cực tham gia đàm phán Hiệp định và là một trong những những quốc gia đầu tiên ký và phê duyệt Hiệp định. Hiệp định sẽ có hiệu lực từ ngày 17/01/2026, 120 ngày kể từ ngày Maroc, quốc gia thứ 60 nộp văn kiện phê chuẩn, phê duyệt vào ngày 19/9/2025./.