Chủ tịch nước dự khai mạc Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 80

Sáng 23/9 theo giờ địa phương, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Hoa Kỳ, Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 đã khai mạc với chủ đề “Cùng nhau tốt hơn: 80 năm và hơn thế nữa vì hòa bình, phát triển và quyền con người."

Theo đặc phái viên TTXVN, tham dự Phiên họp có gần 150 nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ và đại diện cấp cao của nhiều quốc gia thành viên, cùng nhiều lãnh đạo các tổ chức quốc tế và khu vực.

Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên họp.

Báo cáo về tình hình thế giới và hoạt động của Liên hợp quốc, Tổng Thư ký Antonio Guterres nhận định thế giới đang hướng tới một thế giới đa cực và cần phải có một hệ thống đa phương hiệu quả để tránh lặp lại bài học dẫn đến Chiến tranh Thế giới thứ nhất.

Ông Guterres nhấn mạnh Liên hợp quốc là kim chỉ nam về đạo đức, là lực lượng duy trì hòa bình, bảo vệ luật pháp quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững, bảo đảm quyền con người, biến các quyết sách toàn cầu thành hành động cụ thể.

Tổng Thư ký nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, cộng đồng quốc tế cần có 5 lựa chọn đúng đắn.

Thứ nhất, hòa bình phải được dựa trên luật pháp quốc tế.

Thứ hai, là bảo đảm quyền con người và nhân phẩm bằng việc thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người, bao gồm thông qua tăng cường huy động nguồn lực, cải tổ hệ thống tài chính quốc tế nhằm tiếp tục triển khai các Mục tiêu phát triển bền vững.

Thứ ba, là thúc đẩy công lý khí hậu và hành động khí hậu, thông qua chuyển đổi năng lượng bền vững và công bằng và đảm bảo nguồn lực cho khí hậu xanh thông qua các cơ chế và chính sách tài chính.

Thứ tư, sử dụng, khai thác công nghệ tiên tiến, trí tuệ nhân tạo phục vụ cho sự phát triển của thế giới, nhân loại.

Thứ năm, cần xây dựng một Liên hợp quốc bao trùm, minh bạch hơn và sẵn sàng cho thế kỷ 21, trong đó có thông qua Sáng kiến cải tổ Liên hợp quốc UN80, sửa đổi ngân sách năm 2026 để tăng cường trách nhiệm giải trình, cải thiện việc cung cấp và cắt giảm chi phí.

Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 Annalena Baerbok đề cao các thành tựu Liên hợp quốc đã đạt được trong hỗ trợ cộng đồng quốc tế trong 80 năm qua.

Bà Baerbok tái khẳng định tầm quan trọng của Liên hợp quốc trong hệ thống đa phương quốc tế và nhấn mạnh sức mạnh của Hiến chương Liên hợp quốc phụ thuộc vào việc tuân thủ Hiến chương của các quốc gia thành viên. Nhấn mạnh về bình đẳng giới, bà Baerbok kêu gọi sớm có nữ Tổng Thư ký Liên hợp quốc.

Phát biểu ngay sau phiên khai mạc, Tổng thống Brazil Lula da Silva cho rằng cộng đồng quốc tế cần phải sắp xếp lại các ưu tiên của mình, bao gồm giảm ngân sách cho quân sự và tăng cường nguồn lực tài chính cho phát triển bền vững.

Về phần mình, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho rằng Liên hợp quốc là một tổ chức có nhiều tiềm năng, nhưng hiện vẫn còn nhiều tồn tại cần giải quyết. Đối với Hoa Kỳ, Tổng thống Trump khẳng định đã đạt được nhiều thành tựu về đối nội, đối ngoại, trong đó có việc giúp chấm dứt 7 cuộc xung đột trên thế giới, đạt thoả thuận thuế quan với nhiều nước, trong đó có Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt xung đột ở Gaza.

Trong khi đó, nhiều lãnh đạo cấp cao các nước cho rằng thế giới đang đứng trước các thách thức chưa từng có, bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong hệ thống đa phương, đề cao luật pháp quốc tế, cải tổ Liên hợp quốc để ứng phó với những thách thức chưa từng có, tăng cường hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực tài chính, đặc biệt là tài chính xanh, hợp tác và chia sẻ tiến bộ khoa học-công nghệ./.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ Kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc Sáng 22/9 (giờ địa phương), tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Hoa Kỳ, đã diễn ra Lễ kỷ niệm trọng thể 80 năm thành lập Liên hợp quốc.