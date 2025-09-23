Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng Áo Christian Stoker

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Áo tăng cường đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực Áo có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh.

Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, ngày 22/9, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Thủ tướng nước Cộng hòa Áo Christian Stoker.

Hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ hài lòng trước những bước tiến tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua, trong đó Áo liên tục là một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu và Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng của Áo tại Đông Nam Á.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Áo; Chủ tịch nước nhấn mạnh kinh tế, thương mại và đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương; đồng thời đề nghị Áo tăng cường đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực Áo có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh.

Chủ tịch nước Lương Cường cũng đề nghị Quốc hội Áo sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) cũng như có tiếng nói tích cực để Ủy ban châu Âu gỡ bỏ “Thẻ vàng” IUU đối với thủy sản Việt Nam.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối hỗ trợ Áo tiếp cận thị trường ASEAN giàu tiềm năng./.