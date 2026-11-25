Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 25/11/2026 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo của Chính phủ về rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật.

Quyết định nêu rõ, kiện toàn Ban Chỉ đạo của Chính phủ về rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật (Ban Chỉ đạo) trên cơ sở Ban Chỉ đạo của Chính phủ về rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật, gồm các thành viên sau đây:

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Các thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến; Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên; Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Mạnh Cường; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh (thành viên thường trực).

Chức năng của Ban Chỉ đạo: Ban Chỉ đạo có chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, phù hợp với yêu cầu mới của cấp có thẩm quyền; chỉ đạo giải quyết các vướng mắc mang tính liên ngành, khơi thông "điểm nghẽn" về thể chế, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo: Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật giao có tính chất quan trọng, liên ngành.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo còn có nhiệm vụ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan, tổ chức liên quan giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành thuộc chức năng của Ban Chỉ đạo, bao gồm: Xử lý dứt điểm kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã được chỉ ra tại các báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật từ năm 2020 đến năm 2025; Xử lý kết quả rà soát sau khi triển khai Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật; Kịp thời tháo gỡ "điểm nghẽn" về thể chế phát sinh trong thực tiễn (nếu có), bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; Triển khai tích cực, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, thúc đẩy việc xây dựng văn hoá tuân thủ pháp luật; Xác định và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành; Các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tư pháp là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo; sử dụng tổ chức bộ máy hiện có để tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo; phối hợp, theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện của các bộ, ngành và địa phương; tổng hợp, xây dựng báo cáo, trình Trưởng Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện nhiệm vụ theo định kỳ hoặc đột xuất./.

Kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ đầu tư, Bộ trưởng Tài chính làm Chủ tịch Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ đầu tư với Chủ tịch là Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và các thành viên là lãnh đạo một số bộ, ngành.