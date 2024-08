Phối hợp thông tin tốt hơn đến dân về nghĩa vụ thuế, thủ tục xuất nhập cảnh

Đại tá Nguyễn Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an sẽ phối hợp với cơ quan Thuế để có phương thức thông báo, thông tin tốt hơn đến người dân để người nộp thuế biết, chủ động trong việc thực hiện quy định về thuế cũng như các vấn đề liên quan đến xuất nhập cảnh.

Đây là thông tin được trao đổi tại cuộc họp báo do Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an tổ chức.

Phối hợp thông tin tốt hơn đến người dân

Tại họp báo, báo chí nêu vấn đề nhiều người dân, đại diện doanh nghiệp khi ra đến sân bay mới biết mình bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế, chưa thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Trao đổi về vấn đề này, Đại tá Nguyễn Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an, cho biết việc thực hiện tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, pháp nhân nợ thuế là một trong những biện pháp của cơ quan Thuế áp dụng theo quy định pháp luật, tuy nhiên nhiều cá nhân không biết mình bị tạm hoãn xuất nhập cảnh do nợ thuế.

Để biết được thông tin về việc có bị tạm hoãn xuất cảnh hay không, người nộp thuế có thể tra cứu thông báo về xuất cảnh qua trang thông tin của Tổng cục Thuế.

Thời gian tới, Cục Quản lý xuất nhập cảnh chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với cơ quan thuế để có phương thức thông báo, thông tin tốt hơn đến người dân, để người nộp thuế biết, chủ động trong việc thực hiện quy định về thuế cũng như các vấn đề liên quan đến xuất nhập cảnh.

Cũng theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, thời gian qua tình hình xuất nhập cảnh trái phép diễn ra phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn để đưa người lao động đi nước ngoài, trong đó nổi lên phương thức "việc nhẹ lương cao" nhưng thực chất là lừa đảo.

Đại tá Nguyễn Bá Tuấn cho biết 6 tháng đầu năm nay đã phát hiện hàng chục đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép, cơ quan chức năng đã triệt phá, điều tra, khởi tố, xử lý theo quy định pháp luật đối với các đường dây này.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh khuyến cáo người dân khi có nhu cầu xuất cảnh để đi lao động thì cần tìm hiểu và tuân thủ các quy định pháp luật, nên thông qua các tổ chức có uy tín, để tránh những rủi ro và thiệt hại.

Khuyến cáo người dân thực hiện đúng, đầy đủ thủ tục trên dịch vụ công trực tuyến

Về câu hỏi có tình trạng trên hệ thống cổng dịch vụ công thông báo đã có hộ chiếu nhưng công dân không nhận được, Đại tá Nguyễn Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, cho biết có nhiều công dân khi khai báo thông tin trên cổng dịch vụ công trực tuyến và đăng ký địa chỉ trả hộ chiếu về qua dịch vụ bưu chính.

Tuy nhiên, có một số lý do thường xuyên xảy ra khiến công dân không nhận được hộ chiếu, đó là khi Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã cấp xong hộ chiếu, thông qua dịch vụ bưu chính để gửi về cho công dân. Tuy vậy, khi nhân viên bưu chính liên hệ qua điện thoại với công dân nhưng không nghe máy nên không thể trả hộ chiếu. Cũng có trường hợp, do công dân đăng ký địa chỉ nhận hộ chiếu sai thông tin, gây khó khăn cho nhân viên bưu chính khi giao hộ chiếu...

"Chúng tôi rất mong muốn, khuyến cáo đến công dân khi làm thủ tục dịch vụ công trực tuyến thì cần khai đúng địa chỉ, số điện thoại liên lạc," đại diện Cục Quản lý xuất nhập cảnh khuyến cáo.

Bên cạnh đó, công dân nên thường xuyên cập nhật kết quả, tình trạng hồ sơ trên cổng dịch vụ công, hòm thư điện tử, tin nhắn điện thoại... để nhận kết quả thuận lợi, đúng thời gian cấp hộ chiếu.

Về vấn đề một số hồ sơ làm hộ chiếu nộp trên cổng dịch vụ công nhưng chờ lâu không được xử lý, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, cho biết quy trình của cục là tiếp nhận hồ sơ của công dân, sau đó cán bộ đối chiếu thông tin, yêu cầu của công dân trên cổng dịch vụ công. Với những hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, sẽ được xử lý nhanh và trả lời qua tin nhắn. Tuy nhiên, có rất nhiều hồ sơ thiếu thông tin, cần phải bổ sung hồ sơ và cán bộ sẽ gửi tin nhắn yêu cầu bổ sung.

Có những trường hợp công dân không quan tâm đến tin nhắn, phản hồi trên hệ thống nên không kiểm tra hoặc thực hiện yêu cầu bổ sung hồ sơ nên hồ sơ sẽ bị "treo" trên cổng dịch vụ công và cán bộ không thể xử lý được. Cũng có trường hợp sau khi hoàn thiện các thủ tục liên quan, hồ sơ đầy đủ và trên hệ thống trả yêu cầu phải nộp lệ phí nhưng công dân cũng quên không nộp.

Nếu không nộp lệ phí, chúng tôi không thể tiếp nhận hồ sơ để tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo. Cục Quản lý xuất nhập cảnh tiếp tục khuyến cáo công dân khi thực hiện các dịch vụ trên cổng dịch vụ công, cần tuân thủ các yêu cầu của hệ thống.

Cũng tại họp báo, Đại tá Đặng Tuấn Việt, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an, cho biết về một số phương hướng, giải pháp để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Trong thời gian tới, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thành Dự án nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, phần mềm nghiệp vụ của Cục; xây dựng phần mềm, dịch vụ công liên thông và phối hợp văn phòng Bộ tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng Dịch vụ công quốc gia; thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Kế hoạch và hướng dẫn của Bộ phục vụ việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tập huấn cho Công an các địa phương có tỷ lệ trực tuyến thấp để kịp thời chấn chỉnh, đề xuất biện pháp, giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác triển khai dịch vụ công trực tuyến;…

Ngoài ra, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an để tháo gỡ khó khăn vướng mắc; hoàn thiện tính năng tiện ích của dịch vụ công Bộ Công an để người dân và doanh nghiệp dễ thực hiện; tiếp tục nghiên cứu đề xuất phương án giảm phí/lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến; từ đó người dân, doanh nghiệp thấy được lợi ích của việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến so với việc thực hiện phương thức trực tiếp truyền thống như trước đây để chuyển đổi phương thức thực hiện thủ tục hành chính./.

