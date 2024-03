Phong độ tuyển thủ Việt trước Vòng loại World Cup: Người thăng hoa, kẻ xuống dốc

Hồ Tấn Tài (phải) và Hoàng Đức đang thể hiện phong độ trái ngược ở cấp Câu lạc bộ. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Nhằm chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng với Đội tuyển Indonesia ở Vòng loại World Cup 2026, Huấn luyện viên Philippe Troussier và các trợ lý trong Ban Huấn luyện đã chia nhau dự khán các trận đấu tại V-League 2023/24 nhằm kiểm tra phong độ của các cầu thủ để lựa chọn ra lực lượng tốt nhất của Đội tuyển Việt Nam.

Trong danh sách 26 tuyển thủ ở giải đấu chính thức gần nhất của "Những Chiến binh Sao Vàng" (Vòng Chung kết Asian Cup 2023), nhiều cái tên đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ ở đấu trường quốc nội, song cũng có những cầu thủ "mất điểm" bởi phong độ kém thuyết phục từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Lời khẳng định của những 'cựu binh'

Dù vẫn kiên định với con đường xây dựng lực lượng trẻ cho Đội tuyển Quốc gia nhưng trong bối cảnh những "sao mai" như Hồ Văn Cường, Đình Bắc hay Khuất Văn Khang đều đang trải qua giai đoạn khó khăn tại V-League, Huấn luyện viên Troussier cần đặt niềm tiền vào những "cựu binh" - với nhiều cái tên đang đạt phong độ cao ở giải quốc nội.

"Huấn luyện viên Troussier cần khéo léo đan xen lứa cầu thủ trẻ với những đàn anh giàu kinh nghiệm, bởi các trụ cột vẫn là điểm tựa về tinh thần và bản lĩnh để cầu thủ trẻ dựa vào trong những trận đấu quan trọng," chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định.

Xuyên suốt các đợt tập trung Đội tuyển Quốc gia, Huấn luyện viên Troussier từng không dưới một lần nhấn mạnh ông lựa chọn các cầu thủ dựa trên phong độ. Nếu chiếu theo tiêu chí này, hậu vệ Hồ Tấn Tài là một trong những cầu thủ "sáng cửa" góp mặt ở hai trận đấu quan trọng sắp tới của Tuyển Việt Nam.

Dù thường xuyên bị "bỏ rơi" trong các đợt tập trung, hậu vệ sinh năm 1997 vẫn duy trì phong độ ổn định trong màu áo Công an Hà Nội: Ngoại trừ lần vắng mặt ở trận đấu với Hà Tĩnh do án treo giò, Tấn Tài đá chính và chơi trọn vẹn 90 phút trong cả ba trận đấu của Đội bóng ngành Công an dưới thời tân Huấn luyện viên Kiatisuk. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự, thủ quân của Công an Hà Nội còn thể hiện khả năng tấn công ấn tượng với siêu phẩm sút xa vào lưới Đông Á Thanh Hóa ở vòng 11 V-League.

Gây ấn tượng mạnh ở cấp Câu lạc bộ nhưng theo Huấn luyện viên Phạm Minh Đức, cơ hội lên tuyển của Tấn Tài còn phụ thuộc nhiều vào quan điểm dùng người của Huấn luyện viên Troussier: "Hiện có nhiều cầu thủ có thể đảm đương nhiệm vụ ở vị trí hậu vệ cánh như Vũ Văn Thanh, Phạm Xuân Mạnh, Trương Tiến Anh, Hồ Văn Cường... đồng thời cũng có những cầu thủ đa năng như Nguyễn Đức Chiến hay Triệu Việt Hưng," thuyền trưởng của U19 Hà Nội FC đánh giá.

Một "cựu binh" khác cũng đang tỏa sáng tại V-League là người đồng đội của Tấn Tài trong màu áo Công an Hà Nội - tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Ở tuổi 27, "Hải con" đang dần tìm lại phong độ đỉnh cao của bản thân khi là cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất tại V-League 2023/24 (5 bàn/9 trận). Đích thân Huấn luyện viên Troussier cũng đã xuống sân để động viên Quang Hải sau khi ngôi sao của Đội bóng ngành Công an lập siêu phẩm ở vòng đấu thứ 12.

Tiền vệ Quang Hải ngày càng hoàn thiện kỹ năng dưới thời Huấn luyện viên Kiatisuk. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

"Hải là mẫu cầu thủ toàn diện, không chỉ đóng góp ở khía cạnh tấn công và phòng ngự mà còn giúp tôi truyền đạt những ý đồ chiến thuật - như một 'trợ lý' của Huấn luyện viên," "Zico Thái" Kiatisuk dành lời khen cho người học trò của mình.

Vị trí trung tâm hàng thủ của Đội tuyển Việt Nam đã gây thất vọng cho người hâm mộ ở Vòng Chung kết Asian Cup 2023 hồi tháng Một vừa qua. Trong bối cảnh Bùi Tiến Dũng, Thanh Bình "chìm sâu" cùng Thể Công-Viettel trong khi trung vệ Quế Ngọc Hải chưa chắc góp mặt do ảnh hưởng của chấn thương, sự trở lại của "chuyên gia săn Tây" Đình Trọng có thể giúp Huấn luyện viên Troussier tháo gỡ khó khăn.

Dù mới trở lại thi đấu sau nhiều năm vật lộn với chấn thương, song trung vệ sinh năm 1997 vẫn thể hiện khả năng đọc tình huống tốt. Đặc biệt, năng lực "săn Tây" của Đình Trọng tiếp tục được chứng minh khi trung vệ nhỏ con này (cao 1m73) kiềm tỏa thành công bộ đôi ngoại binh Rafaelson và Hendrio để giúp Bình Định có được chiến thắng quan trọng trước đội đầu bảng Nam Định ở vòng 10.

Những cái tên... 'hụt hơi'

Bên cạnh những gương mặt gần như đã "đặt chỗ" lên tuyển với phong độ ấn tượng, cũng có những cái tên gây thất vọng ở cấp Câu lạc bộ. Nổi bật nhất là trường hợp của "Quả bóng Vàng Việt Nam 2023" Nguyễn Hoàng Đức, tiền vệ đang cùng Thể Công-Viettel xếp ở vị trí cuối bảng tại V-League 2023/24.

Kể từ bàn thắng vào lưới Bình Định ở vòng đấu thứ 7, Hoàng Đức không đóng góp thêm bất kỳ bàn thắng hay kiến tạo nào cho tập thể Thể Công-Viettel, dù gần như đều đá đủ 90 phút.

"Nếu dựa vào phong độ hiện tại ở V-League, Hoàng Đức rất khó có cơ hội chen chân vào đội hình của Tuyển Việt Nam. Tuy nhiên theo quan điểm cá nhân của tôi, Hoàng Đức vẫn là cầu thủ số một Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Trước một hàng tiền vệ mạnh mẽ của Indonesia, nếu Hoàng Đức có thể lấy lại khả năng thoát pressing khéo léo thì cơ hội để tạo nên những tình huống đột biến sẽ mở ra với Đội tuyển," bình luận viên Quang Huy nhận định.

Hoàng Đức (áo đỏ) 'mất tích' kể từ sau bàn thắng ở vòng 7 V-League 2023/24. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Một "công thần" khác của Tuyển Việt Nam là tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cũng trải qua chuỗi ngày khó khăn tại Hà Nội FC. "Quả bóng Vàng năm 2019" đã vắng mặt ở 3 trận gần nhất tại V-League kể từ sau Asian Cup 2023. Huấn luyện viên người Nhật Bản, ông Daiki Iwamasa cho biết sự thể hiện của Hùng Dũng trong các buổi tập chưa thuyết phục được ông và chừng nào "Dũng chíp" chưa lấy lại phong độ, tiền vệ này vẫn sẽ còn làm bạn với băng ghế dự bị.

Không chỉ riêng các "cựu binh," những cầu thủ trẻ cũng gặp vấn đề của riêng mình như hậu vệ Hồ Văn Cường không thể cạnh tranh vị trí trong đội hình toàn sao của Công an Hà Nội, hay đặc biệt là trường hợp của tiền đạo Đình Bắc phải chịu án treo giò nội bộ do vi phạm kỷ luật tại Câu lạc bộ Quảng Nam. "Bắc chưa thể hiện được điều gì nhiều ngoài một vài trận đấu ở Asian Cup. Cậu ấy là một dạng cầu thủ tiềm năng và cần rèn giũa nhiều hơn để trở thành cầu thủ giỏi tại V-League cũng như Đội tuyển Quốc gia," Huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy đánh giá.

Trong bối cảnh các tuyển thủ đang thể hiện những phong độ trái chiều, cách lựa chọn và tài "liệu cơm gắp mắm" của Huấn luyện viên Troussier sẽ quyết định thành bại của Đội tuyển Việt Nam ở chuyến làm khách đến sân của đối thủ Indonesia vào ngày 21/3 và màn tái đấu trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 26/3 tới./.

Lịch thi đấu của Đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2026. (Ảnh: VFF)