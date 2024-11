Quân đội Israel tiến hành không kích nhằm vào khu vực biên giới Syria-Liba

Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Baalbek, Liban, ngày 9/11/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tình hình căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi trong ngày 13/11, quân đội Israel đã tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào khu vực biên giới Syria-Liban đồng thời mở các cuộc tấn công mới nhằm vào khu vực phía Nam thủ đô Beirut của Liban.

Quân đội Israel thông báo lực lượng không quân nước này đã tấn công vào các tuyến đường vận chuyển vũ khí của phong trào Hezbollah tại khu vực biên giới Syria-Liban dựa trên các thông tin tình báo quân sự của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria dẫn nguồn tin quân sự cho biết máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công các cây cầu dọc theo bờ sông Orontes cùng các tuyến đường quanh khu vực biên giới giữa nước này và Liban.

Các cuộc không kích đã gây thiệt hại đáng kể và khiến một số hệ thống cơ sở hạ tầng phải tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên, các hoạt động quân sự của Israel tại khu vực Homs, miền Tây Syria, cũng đã vấp phải sự kháng cự từ hệ thống phòng không của Syria.

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ít nhất 15 người đã bị thương trong các vụ không kích trên.

Cũng trong ngày 13/11, Israel đã tiến hành 3 vụ không kích nhằm vào khu vực Burj al-Barajneh và Haret Hreik ở khu vực ngoại ô thủ đô Beirut của Liban.

Chỉ tính riêng trong ngày 13/11, các khu vực phía Nam Beirut đã phải hứng chịu gần 20 cuộc không kích của Israel.

Theo thống kê của Bộ Y tế Liban, ít nhất 3.365 người đã thiệt mạng và hơn 14.300 người khác bị thương do các cuộc tấn công của Israel kể từ khi giao tranh bùng phát hồi tháng 10 năm ngoái.

Trong bối cảnh giao tranh không có dấu hiệu hạ nhiệt, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cùng ngày đã lên án các vụ tấn công trong những tuần qua nhằm vào Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL).

Tuyên bố của Hội đồng Bảo an cũng kêu gọi các bên liên quan thực hiện mọi biện pháp có thể để tôn trọng sự an toàn và an ninh của các thành viên UNIFIL./.

