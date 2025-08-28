Quân nhân Lào tham gia A80 tâm sự về 2 tháng huấn luyện nghiêm ngặt

Trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 104 quân nhân Lào đã mang đến hình ảnh xúc động về tình đoàn kết đặc biệt Việt-Lào.

Được tuyển chọn từ những chiến sĩ ưu tú, họ đã trải qua hơn 2 tháng huấn luyện nghiêm ngặt trước khi sang Việt Nam và được đón tiếp nồng hậu, tạo mọi điều kiện sinh hoạt, tập luyện.

Đại úy Soupalath Sorphimkha khẳng định: "Quân đội nhân dân Việt Nam và Lào là anh em gắn bó keo sơn, cùng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong ngày lễ trọng đại"./.