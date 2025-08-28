Chính trị

Quân nhân Lào tham gia A80 tâm sự về 2 tháng huấn luyện nghiêm ngặt

104 quân nhân Lào tham gia diễu binh A80, vượt khó luyện tập, gắn bó keo sơn cùng Quân đội nhân dân Việt Nam, tạo hình ảnh xúc động về tình hữu nghị thủy chung Việt – Lào.

Trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 104 quân nhân Lào đã mang đến hình ảnh xúc động về tình đoàn kết đặc biệt Việt-Lào.

Được tuyển chọn từ những chiến sĩ ưu tú, họ đã trải qua hơn 2 tháng huấn luyện nghiêm ngặt trước khi sang Việt Nam và được đón tiếp nồng hậu, tạo mọi điều kiện sinh hoạt, tập luyện.

Đại úy Soupalath Sorphimkha khẳng định: "Quân đội nhân dân Việt Nam và Lào là anh em gắn bó keo sơn, cùng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong ngày lễ trọng đại"./.

