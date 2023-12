Quảng Ninh: Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ở dự án trọng điểm

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, dự kiến đến 31/12, tỷ lệ giải ngân của tỉnh đạt 91,2% so với kế hoạch vốn sau điều chỉnh, đạt 96,2% so với kế hoạch vốn do Hội đồng Nhân dân tỉnh giao đầu năm 2023 và đạt 95,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Riêng đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh sẽ chỉ giải ngân đạt 84,7% kế hoạch vốn, do còn 13 dự án của 7 chủ đầu tư dự kiến không giải ngân hết kế hoạch vốn sau điều chỉnh với tổng số vốn không giải ngân được trên 945 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách huyện giải ngân đạt khoảng 96% kế hoạch.

Nguồn vốn chưa được giải ngân nằm chủ yếu ở những chủ đầu tư được giao nguồn vốn lớn, công trình trọng điểm, như Ban Quản lý Dự án đầu tư xxây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

Để hạn chế nguồn vốn còn tồn đọng của kế hoạch năm 2023, hiện những chủ đầu tư này cũng như các địa phương trong toàn tỉnh đang chạy “nước rút” giải ngân vốn đầu tư công; trong đó, đặc biệt đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục khởi công các dự án đầu tư mới, bao gồm 3 dự án trọng điểm có kế hoạch ngân sách tỉnh lớn được bố trí từ đầu năm 2023, với nguồn vốn trên 2.330 tỷ đồng.

Đó là dự án đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long-Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, đoạn từ đường tỉnh 338 đến thị xã Đông Triều giai đoạn I-Tiểu dự án 2 phần xây dựng; cải tạo, nâng cấp, mở rộng quốc lộ 279, đoạn từ Km0+00 đến Km8+600; Trụ sở làm việc Công an tỉnh Quảng Ninh) và 4 trường học chất lượng cao được Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ sung kế hoạch vốn trên 305 tỷ đồng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đang tích cực chỉ đạo các chủ đầu tư, địa phương chủ động phân loại các hợp đồng có dư tạm ứng quá hạn (nếu có) để ưu tiên xử lý, thu hồi tạm ứng; trong đó, xác định rõ từng nguyên nhân cụ thể của các khoản tạm ứng quá hạn, kịp thời đề xuất phương án xử lý, tuyệt đối không để phát sinh số dư tạm ứng quá hạn.

Đến 28/11, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Quảng Ninh đạt trên 7.750 tỷ đồng, đạt 53,2% so với kế hoạch đã phân khai; trong đó, vốn ngân sách trung ương giải ngân đạt trên 550 tỷ đồng, đạt 94,4% kế hoạch; ngân sách tỉnh giải ngân đạt trên 2.570 tỷ đồng, đạt 41,5% kế hoạch; ngân sách huyện giải ngân đạt trên 4.620 tỷ đồng, đạt 59,5% kế hoạch./.