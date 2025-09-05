Multimedia
Quảng Ninh triệt phá đường dây chở người Trung Quốc vượt biên

Ngày 4/9, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) cho biết vừa phối hợp bắt giữ 2 đối tượng tổ chức đưa người Trung Quốc vượt biên trái phép vào Việt Nam.

Bản tin 60s ngày 5/9/2025 gồm những nội dung sau:

Quảng Ninh triệt phá đường dây chở người Trung Quốc vượt biên.

Hà Nội cách chức Hiệu trưởng trường Khương Hạ sau hàng loạt sai phạm.

Danh tính thi thể người đàn ông được phát hiện trong đám cháy rừng.

Hà Nội yêu cầu xóa bỏ bãi xe dưới gầm cầu trước 30/10.

Giá vàng trong nước lập đỉnh mới, vượt 134 triệu đồng/lượng.

Tổng thống Trump cảnh báo có thể hành động nếu không hài lòng với Nga.

Mỹ cáo buộc Venezuela điều F-16 áp sát tàu chiến ở Caribe.

Triều Tiên khẳng định gắn bó chặt chẽ với Trung Quốc./.

