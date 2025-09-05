Quảng Ninh triệt phá đường dây chở người Trung Quốc vượt biên.

Nhiều cửa xả nước thải dọc sông Tô Lịch vẫn xả trực tiếp xuống sông do các đơn vị liên quan đang trong giai đoạn cấy bùn và hoàn thiện kỹ thuật, chuẩn bị cho việc gom triệt để toàn bộ nước thải.