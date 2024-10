Quảng Trị: Bão số 6 gây mưa lớn, huyện Vĩnh Linh, thị xã Quảng Trị mất điện

Mưa lớn do bão số 6 gây ngập lụt ở nhiều nơi tại tỉnh Quảng Trị, cầu tràn Đkrông bị ngập sâu 1,2m, làm ách tắc giao thông; huyện Vĩnh Linh bị mất điện diện rộng.

Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 6 gây ngập đường ở xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Trị, do ảnh hưởng của bão số 6, từ đêm 26 đến sáng 27/10 trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to như Cửa Việt (Gio Linh) 277mm, thành phố Đông Hà 276mm, Vĩnh Kim (Vĩnh Linh) 209,4mm, Ba Lòng (Đakrông) 204,6mm.

Dự báo trong những giờ tới trên địa bàn Quảng Trị tiếp tục có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-80mm, có nơi trên 130mm. Mưa lớn khiến mực nước ở thượng lưu các sông đang lên nhanh.

Mực nước ở hạ lưu các sông cũng đang lên như Bến Hải tại Hiền Lương trên báo động 1 là 0,74m, Sông Hiếu tại Cửa Việt trên báo động 2 là 0,13m, Thạch Hãn tại Mỹ Chánh trên báo động 1 là 0,54m.

Mưa lớn gây ngập lụt ở một số địa phương. Tại huyện Đakrông, cầu tràn Đkrông trên Quốc lộ 15D bị ngập sâu 1,2m, cầu tràn Km 8+560 thuộc Tỉnh lộ 571 bị ngập sâu 0,35m, làm ách tắc giao thông.

Tại huyện Hướng Hóa 3 ngầm bị ngập từ 0,3-0,5m gây chia cắt gồm Thôn Loa, Thôn Hùn thuộc xã Ba Tầng, Húc-Pa Lu thuộc xã Lìa.

Tại các điểm ngập sâu bị chia cắt, lực lượng chức năng triển khai canh gác, lập rào chắn không cho người và phương tiện qua lại. Tại thị xã Quảng Trị xảy ra xói lở, ngập úng ở một số tuyến đường.

Tại huyện Vĩnh Linh, nhiều xã bị ngập cục bộ do nước sông lên nhanh khiến gần 18.000 khách hàng trên địa bàn huyện bị mất điện.

Còn tại huyện Gio Linh, 4 quán tại bãi tắm ở xã Gio Hải bị sập và đổ hoàn toàn; đoạn kè bờ biển đang thi công bị sạt lở.

Để ứng phó với mưa lớn, tỉnh dự kiến cần sơ tán tránh ngập lũ trên báo động 3 gồm 9.012 hộ với 35.159 nhân khẩu; sơ tán dân tránh lũ quét gồm 2.393 hộ với 9.683 nhân khẩu tại 36 xã thuộc các huyện, thị: Hướng Hóa, Đakrông, Gio Linh, Vĩnh Linh, Cam Lộ, thị xã Quảng Trị và thành phố Đông Hà; sơ tán di dời dân vùng xảy ra sạt lở đất gồm 1.295 hộ với 5.924 nhân khẩu tại 27 xã thuộc 4 huyện: Hướng Hóa, Đakrông, Gio Linh và Vĩnh Linh.

Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị kiểm tra, rà soát công tác dự trữ lương thực, các mặt hàng thiết yếu ở cấp cơ sở; nhất là ở những địa phương dễ bị cô lập, chia cắt do bão lũ.

Vận động người dân dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm đảm bảo sinh hoạt từ 7-10 ngày để chủ động trong công tác ứng phó với mưa lũ kéo dài.

Hiện Quảng Trị còn khoảng 840ha lúa rẫy, hơn 1.200ha hoa màu, khoảng 2.268ha nuôi trồng thủy sản chưa thu hoạch. Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương có biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an toàn đối với thủy sản nhằm hạn chế thiệt hại mưa lũ gây ra./.

Ứng phó với bão số 6, Đà Nẵng sơ tán hơn 1.600 hộ dân Các đơn vị chức năng sơ tán 1.677 hộ dân, với 6.205 nhân khẩu ở khu vực nhà trọ, nhà tạm, nhà không kiên cố, các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, nước biển dâng do bão đến nơi an toàn.