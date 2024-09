Quảng Trị lên phương án sơ tán, di dời hàng nghìn hộ dân ứng phó khả năng có bão

Ngư dân Quảng Trị di chuyển vào bờ để bảo đảm an toàn trước áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Chiều 18/9, theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, địa phương đã lên phương án sơ tán, di dời dân để ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão số 4 và mưa lớn.

Phương án sơ tán dân tránh áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão ở cấp độ 3: Ưu tiên di dời khẩn cấp 1.471 hộ với 4.411 nhân khẩu bị ảnh hưởng ở các xã ven biển thuộc 4 huyện: Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh Linh và huyện đảo Cồn Cỏ.

Phương án sơ tán, di dời dân tránh ngập lũ trên báo động 3 là 14.012 hộ với 53.159 nhân khẩu; sơ tán, di dời dân tránh lũ trên báo động 3+1m là 20.011 hộ với 71.643 nhân khẩu; sơ tán, di dời dân tránh lũ trên lũ lịch sử là 27.934 hộ với 103.993 nhân khẩu.

Phương án sơ tán, di dời dân vùng xảy ra lũ quét là 2.393 hộ với 9.683 nhân khẩu tại 36 xã thuộc các huyện, thị: Hướng Hóa, Đakrông, Gio Linh, Vĩnh Linh, Cam Lộ; cùng thị xã Quảng Trị và thành phố Đông Hà.

Phương án sơ tán, di dời dân vùng xảy ra sạt lở đất là 1.295 hộ với 5.924 nhân khẩu tại 27 xã thuộc 4 huyện: Hướng Hóa, Đakrông, Gio Linh, Vĩnh Linh.Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị cảnh báo, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão nên từ chiều tối 18-20/9 trên địa bàn tỉnh, khả năng xuất hiện một đợt mưa to đến rất to và dông.

Tổng lượng mưa phổ biến ở vùng đồng bằng từ 150-250mm, có nơi trên 300mm, vùng miền núi phổ biến từ 120-220mm, có nơi trên 250mm. Mưa lớn gây nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi, lũ trên các sông, ngập lụt tại các khu vực trũng thấp. Đến chiều cùng ngày, tất cả 2.270 tàu thuyền với 5.971 thuyền viên của tỉnh đều đã vào nơi neo đậu tránh trú an toàn.

Tại huyện miền núi Đakrông, mưa lớn đã làm ngập các ngầm tràn: Tà Rụt-A Ngo, Tràn 15Đ khoảng từ 0,3-0,5m. Lực lượng chức năng đã tổ chức rào chắn, cắm chốt trực đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Về sản xuất nông nghiệp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các địa phương có các biện pháp bảo vệ sản xuất, đảm bảo an toàn đối với thủy sản nhằm hạn chế thiệt hại do áp thấp nhiệt đới và mưa lũ gây ra.

Tỉnh hiện còn 375 ha lúa, 190 ha ngô, 10.700 ha sắn chưa thu hoạch; trên 3.000 ha ao hồ đang nuôi trồng thủy sản. Các địa phương, đơn vị kiểm tra, rà soát công tác dự trữ lương thực, mặt hàng thiết yếu; nhất là ở những địa phương dễ bị cô lập, chia cắt do bão lũ.

Các địa phương, đơn vị kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng công trình hồ, đập nhằm phát hiện và khắc phục sửa chữa, tu bổ kịp thời hư hỏng; đồng thời xây dựng, rà soát cập nhật phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du đối với hồ, đập; phương án hộ đê tại những khu vực xung yếu đối với các tuyến đê, kè để chủ động trong công tác ứng phó khi thiên tai xảy ra./.

