Quảng Trị cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn

Từ chiều tối 18-20/9 ở tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt mưa to đến rất to và dông, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi, lũ trên các sông, ngập lụt tại khu vực trũng thấp.

Tàu thuyền neo đậu tránh bão. (Ảnh minh họa. Công Luật/TTXVN)

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị cảnh báo, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão nên từ chiều tối 18-20/9 ở tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt mưa to đến rất to và dông.

Tổng lượng mưa phổ biến ở vùng đồng bằng từ 150-250mm có nơi trên 300mm, miền núi phổ biến từ 120-220mm có nơi trên 250mm. Mưa lớn gây nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi, lũ trên các sông, ngập lụt tại các khu vực trũng thấp.

Đến ngày 18/9, tất cả 2.280 tàu thuyền của tỉnh đều đã nhận được thông tin về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão số 4, để di chuyển đến nơi an toàn.

Các địa phương, đơn vị kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng công trình hồ, đập nhằm phát hiện và khắc phục sửa chữa, tu bổ kịp thời hư hỏng; đồng thời xây dựng, rà soát cập nhật phương án ứng phó thiên tai, tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du đối với hồ, đập; phương án hộ đê tại những khu vực xung yếu đối với các tuyến đê, kè để chủ động trong công tác ứng phó khi thiên tai xảy ra.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ra công điện về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Trong đó, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; các ban, ngành, đoàn thể và địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về diễn biến áp thấp nhiệt đới và hình thế thời tiết nguy hiểm khác có thể xảy ra, thông tin kịp thời cho chính quyền và người dân chủ động phòng tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Các huyện ven biển và huyện đảo Cồn Cỏ phối hợp với đơn vị tiếp tục hướng dẫn, kiểm đếm, quản lý tàu, thuyền, phương tiện (bao gồm cả tàu du lịch) còn hoạt động trên biển, ven biển chủ động thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn; có biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch trên đảo Cồn Cỏ.

Các đơn vị rà soát, hoàn thiện kịch bản ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão, ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, tập trung bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân, vận hành an toàn hồ đập thủy điện, thủy lợi. Đồng thời triển khai lực lượng kiểm tra, rà soát khu vực ven sông, suối, thấp trũng, khu đô thị có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm để sẵn sàng ứng phó áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ, tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu./.

Áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới Hồi 7 giờ ngày 18/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách Hoàng Sa khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 7, giật cấp 9.