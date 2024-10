Quảng Trị sơ tán 937 hộ dân tránh lũ, nhiều nơi bị ngập lụt gây chia cắt

Cứu hộ, cứu nạn người dân tại huyện Vĩnh Linh. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 28/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6 nên trên địa bàn có mưa to đến rất to.

Từ ngày 26/10 đến nay, lượng mưa phổ biến trên 300 mm, có nơi đạt gần 500 mm.

Mưa lớn khiến nhiều nơi tại các huyện Vĩnh Linh, Hải Lăng, Cam Lộ, Triệu Phong, Cam Lộ, Gio Linh... bị ngập sâu trong nước. Mưa lũ làm nước dâng cao gây ngập các ngầm tràn từ 2-3 m, làm chia cắt nhiều bản, làng tại các huyện miền núi Hướng Hóa, Đakrông.

Trước tình hình trên, để đảm bảo an toàn cho người dân, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã triển khai công tác di dời dân ngay trong ngày 27/10. Đặc biệt tại các xã Vĩnh Long, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy..., nước dâng cao trong đêm khiến công tác cứu hộ, di dời dân được thực hiện khẩn cấp.

Các phương tiện như canô, thuyền đã được huy động để di dời người và tài sản của người dân; trong đó, tập trung ưu tiên đối tượng là người già, phụ nữ và trẻ em.

Đến sáng 28/10, tỉnh Quảng Trị đã triển khai sơ tán 937 hộ với 2.423 nhân khẩu.

Tuyến đường 574 ngập sâu nối từ xã Hiền Thành về xã Kim Thạch (huyện Vĩnh Linh). (nh: Thanh Thủy/TTXVN)

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng như tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, huyện Đakrông xuất hiện 3 điểm sạt lở ở các vị trí Km 255+500, Km255+600, Km 279; tuyến đường 588A bị sạt lở tại Km3+400.

Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường bị xói lở, hư hỏng như các tuyến đường thôn Tân Văn, An Hướng, Xuân Hòa của xã Gio An; đường thôn Tân Hải (xã Gio Hải) bị sập, hư hỏng nghiêm trọng; 40 m đường bê tông hóa giao thông nông thôn và 350 m đường cấp phối bị sạt lở do triều cường dâng tại xã Hải Khê (huyện Hải Lăng); đường giao thông xã Vĩnh Long (huyện Vĩnh Linh) bị xói lở khoảng 300 m với lượng đất đá bị xói trôi khoảng 300 m3./.

Quảng Trị khẩn cấp di dời dân vùng rốn lũ trong đêm Tối 27/10/2024, mưa lớn, nước dâng cao khiến nhiều hộ dân ở thôn Phúc Lâm và Sa Nam, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị bị mắc kẹt trong dòng nước lũ.