Quốc ca ngân vang giữa lòng Hà Nội, tình hữu nghị tỏa sáng tại A80

Tối 24/8, dọc các tuyến phố Hà Nội, hàng nghìn người dân đứng hai bên đường hát vang Quốc ca, chào đón các khối hợp luyện diễu binh cùng đoàn bạn bè quốc tế Nga, Lào, Campuchia.

Tối 24/8, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, buổi tổng hợp luyện A80 lần thứ hai đã chính thức diễn ra. Trong ánh đèn rực rỡ, từng khối quân nhân với bước chân hiên ngang, dứt khoát tiến qua lễ đài, mở ra bầu không khí hùng tráng, trang nghiêm và đầy tự hào. Người dân Thủ đô và du khách đứng kín hai bên đường, hướng ánh mắt dõi theo, vỗ tay reo hò cổ vũ, tạo nên bức tranh chan chứa tình yêu nước và niềm tin sắt son vào Tổ quốc.

Giữa những phút giây thiêng liêng ấy, khi các khối diễu binh diễu hành cất bước qua lễ đài, hàng nghìn người dân đã cùng nhau hát vang Quốc ca. Âm thanh hòa quyện, vang vọng giữa đêm thu Hà Nội, khiến khoảnh khắc trở nên bồi hồi, xúc động và thiêng liêng hơn bao giờ hết./.