Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 6,93 triệu tỷ đồng, tương đương 68% GDP

Để nâng hạng thị trường chứng khoán, Bộ Tài chính đang tích cực làm việc với các tổ chức xếp hạng thị trường, như FTSE Russell và MSCI. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 5/6, thông tin từ Bộ Tài chính cho biết tính đến tháng 5/2024, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đã đạt 6,9 triệu tỷ đồng, tăng 17% so với cuối năm ngoái, bằng xấp xỉ 68% GDP năm 2023.

Đến ngày 27/5, VN-Index đạt 1.267,68 điểm, tăng 4,8% so với cuối tháng Tư và tăng 12% so với cuối năm 2023. Hiện thị trường có 738 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết trên 2 sở giao dịch chứng khoán, 870 cổ phiếu đăng ký giao dịch trên sàn UpCoM và hơn 7,81 triệu tài khoản đầu tư chứng khoán. Giá trị giao dịch bình quân trong tháng đạt 24,7 nghìn tỷ đồng/phiên, bình quân 5 tháng đầu năm đạt 24,1 nghìn tỷ đồng/phiên, tăng 37% so với năm 2023.

Bộ Tài chính cho biết đang tiếp tục hoàn thiện các đề án lớn về chiến lược phát triển thị trường chứng khoán, cơ cấu lại thị trường chứng khoán, thành lập sàn giao dịch vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Để nâng hạng thị trường chứng khoán, Bộ Tài chính chia sẻ đang tích cực làm việc với các tổ chức xếp hạng thị trường (như FTSE Russell và MSCI) nhằm tìm hiểu các tiêu chí phân loại thị trường của các tổ chức này và trao đổi thông tin về các nỗ lực từ phía các cơ quan quản lý của Việt Nam.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cho hay sẽ tăng cường công tác quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra các công ty đại chúng và tổ chức kinh doanh chứng khoán nhằm đảm bảo sự phát triển lành mạnh của thị trường.

Về trái phiếu, toàn thị trường có 458 mã niêm yết với giá trị giao dịch bình quân đạt 10.602 tỷ đồng, tăng 15,4% so với bình quân tháng Tư đồng thời bình quân 5 tháng đạt hơn 10 nghìn tỷ đồng, tăng 54 % so với năm 2023.

Đến ngày 24/5, thị trường có 33 doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với khối lượng 57,6 nghìn tỷ đồng (gấp 2 so với cùng kỳ năm 2023); trong đó doanh nghiệp bất động sản chiếm 51% (29 nghìn tỷ đồng) và tổ chức tín dụng chiếm 36% (21 nghìn tỷ đồng). Hiện lãi suất phát hành bình quân 9%/năm và kỳ hạn bình quân 3,9 năm, trong đó 27% trái phiếu phát hành có điều khoản đảm bảo. Ngoài ra, khối lượng mua lại trước hạn là 43 nghìn tỷ đồng (giảm 35% so với cùng kỳ năm 2023).

Về thị trường bảo hiểm, tổng doanh thu phí bảo hiểm 5 tháng đạt gần 88 nghìn tỷ đồng. Đến hết tháng 5/2024, tổng tài sản của khu vực bảo hiểm ước đạt 948 nghìn tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ năm trước). Bên cạnh đó, khối bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 787 nghìn tỷ đồng (tăng gần 9% so với cùng kỳ năm ngoái)./.