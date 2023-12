Quỹ Tiền tệ Quốc tế giải ngân khoản vay 690 triệu USD cho Bangladesh

Lực lượng cảnh sát cho rằng khoảng 11.000 công nhân ngành dệt may liên quan đến các cuộc biểu tình yêu cầu tăng lương khiến các nhà sản xuất hàng dệt may đóng cửa "vô thời hạn" 150 nhà máy.

Từ tháng Tư đến nay, Bangladesh đã ghi nhận hơn 135.000 ca mắc và 650 ca tử vong do sốt xuất huyết, dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng đang gây áp lực lớn lên hệ thống y tế của nước này.

Nhà máy điện với công suất 1.320 megawatt do chính phủ Bangladesh điều hành đã phải ngừng vận hành hoàn toàn do thiếu than đá trong bối cảnh nắng nóng gay gắt khiến nhu cầu sử dụng điện tăng vọt.