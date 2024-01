Rèn luyện chuyên môn, bản lĩnh cán bộ kiểm sát đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh gắn Huân chương Độc lập hạng Nhì lên cờ truyền thống của đơn vị. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Ngày 2/1, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh triển khai công tác năm 2024.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí tham dự Hội nghị.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho tập thể Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Phòng Kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Phòng 9).

Phát biểu tại buổi Lễ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ đạt và vượt, đóng góp vào kết quả chung của Thành phố.

Công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng ngành Kiểm sát được Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố thực hiện tốt. Công tác tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp, phối với với các ngành liên quan được chú trọng và tăng cường, thường xuyên chọn lựa những vấn đề quan trọng để tham gia góp ý, ngày càng tỏ rõ trách nhiệm cao với Thành phố.

Công tác tổ chức cán bộ và công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đạo đức, nề nếp, kỷ cương trong công vụ được quan tâm sâu sát…

Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Chỉ đạo về công tác, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí nhấn mạnh công tác đấu tranh, phòng ngừa với tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ cần được tiếp tục chú trọng nhưng cũng phải đảm bảo các quy định pháp luật về quyền con người.

Bên cạnh đó, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ ngành cũng phải được lưu ý. Viện trưởng Lê Minh Trí đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp Thành phố quán triệt Chỉ thị 132 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Công tác Đảng và công tác chuyên môn nghiệp vụ phải luôn được gắn chặt với nhau.

Viện trưởng Lê Minh Trí yêu cầu trong bối cảnh kinh tế khó khăn, công tác kiểm sát giải quyết án hành chính, dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động phải là nhiệm vụ trọng tâm của Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiều tranh chấp về đầu tư kinh tế, đất đai… phức tạp sẽ phát sinh nên công tác kiểm sát những vụ việc, vụ án trong lĩnh vực này cần phải được coi trọng. Nhiều khó khăn thách thức cũng sẽ giúp rèn luyện chuyên môn, bản lĩnh của cán bộ kiểm sát.

Theo thống kê của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2023, tình hình tội phạm trên địa bàn tăng so với cùng kỳ năm trước đó và tiếp tục diễn biến phức tạp; trong đó án hình sự tăng 1.782 vụ với 3.259 bị can. Tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, khiếu kiện hành chính tăng so với cùng kỳ, trong đó án dân sự, hôn nhân gia đình tăng 2.193 vụ; án kinh doanh thương mại, lao động, hành chính tăng 1.087 vụ.

Về công tác kiểm sát, Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp đã kiểm sát giải quyết 14.388 nguồn tin về tội phạm, thụ lý kiểm sát điều tra 15.529 vụ; kiểm sát xét xử sơ thẩm 6.226 vụ, kiểm sát xét xử phúc thẩm 565 vụ; kiểm sát chặt chẽ công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, đã ban hành 62 kiến nghị và 8 kháng nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong tạm giữ, tạm giam… Đáng chú ý, trong năm 2023 Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố đã xác định mới 669 vụ là án trọng điểm./.



Tuyên án cựu chấp hành viên Cục Thi hành án Dân sự TP.HCM nhận hối lộ Với cáo buộc nhận hối lộ 350 triệu đồng, Hội đồng Xét xử tuyên phạt bị cáo Kim Thanh Hạnh, cựu chấp hành viên Cục Thi hành án Dân sự Thành phố Hồ Chí Minh, 4 năm 6 tháng tù giam.