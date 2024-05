Bắt giữ 26 đối tượng mang hung khí gây náo loạn đường phố Hà Đông

Các tang vật mà công an thu giữ. (Ảnh TTXVN phát)

Ngày 13/5, Công an quận Hà Đông phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội khẩn trương điều tra truy xét sau khi bắt giữ 26 đối tượng mang hung khí gây náo loạn nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo Công an quận Hà Đông, khoảng 3h ngày 10/5, lực lượng tuần tra phát hiện trên đoạn đường Trần Phú thuộc địa bàn phường Văn Quán, quận Hà Đông khoảng 30 thanh, thiếu niên điều khiển xe máy sử dụng hung khí là tuýp sắt dài, gắn dao nhọn phóng nhanh theo hướng đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Nhận thấy cần trấn áp và ngăn chặn ngay hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng, Ban Chỉ huy Công an quận Hà Đông báo cáo Công an thành phố Hà Nội và phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố khẩn trương huy động các lực lượng xác minh, truy bắt các đối tượng.

Đến nay, cơ quan công an đã xác minh và bắt giữ 26 đối tượng là thanh, thiếu niên. Nhóm này có độ tuổi từ 15 đến 23 tuổi. Một số là học sinh các Trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc đã bỏ học. Đặc biệt, một số trường hợp đã có tiền án, tiền sự.

Bước đầu, Công an quận Hà Đông đã làm rõ vào đêm 8/5, rạng sáng 9/5, nhóm của Lê Trần Nguyên (sinh năm 2006), trú tại xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây gồm 7 người đi 4 xe máy đi đến đoạn đường Trường Chinh thuộc quận Đống Đa thì bất ngờ bị 2 nam thanh niên cầm tuýp sắt đuổi đánh.

Sau đó, Nguyên lên mạng xã hội thách thức hẹn đánh nhau ở đường Trường Chinh. Tối 9/5, Nguyên rủ nhóm bạn mang theo hung khí đi đánh nhau.

Để tránh bị cơ quan công an phát hiện, nhóm của Nguyên liên tục di chuyển trên các trục đường đồng thời chia sẻ hành trình trên mạng xã hội Facebook để mọi người tham gia nhập vào đoàn.

Đến 2h sáng 10/5, khi đi đến đường Trường Chinh, nhóm Nguyên có khoảng 30 đối tượng, đi 15 xe máy, mang theo 4 tuýp sắt gắn dao nhọn, 2 kiếm, 1 gậy 3 khúc và nhiều vỏ chai bia.

Khi đi đến đoạn giao với đường Giải Phóng, nhóm của Nguyên gặp nhóm có mâu thuẫn. Lúc này, hai nhóm cầm tuýp sắt, hò hét khua các loại hung khí, ném vỏ chai bia đuổi đánh nhau trên các đoạn đường Trường Chinh (thuộc quận Đống Đa), đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân), đường Trần Phú (Hà Đông), đường Chiến Thắng (Thanh Trì).

Đến khoảng 3h sáng, khi đi đến khu vực đường Trần Phú (quận Hà Đông), nhìn thấy lực lượng công an tuần tra, cả nhóm bỏ chạy theo hướng đường Thanh Xuân, Ngã Tư Sở rồi giải tán.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, ngày 12/5, Cơ quan Điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "gây rối trật tự công cộng," ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 20 đối tượng: Lê Trần Nguyên, Lý Bá Trường, Trần Long Vỹ, Bùi Thị Ngọc Ánh, Lê Trọng Nghĩa, Nguyễn Ngọc Huynh, Đinh Tiến Minh, Đào Minh Lạng, Hoàng Kim Dung, Dương Quỳnh Mai, Đinh Thị Kim Lệ, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Tòng Thịnh, Nguyễn Văn Hải, Phạm Văn Phúc, Phạm Minh Hiếu, Đinh Anh Quốc, Nguyễn Chí Hào về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đối với 6 đối tượng còn lại chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, Công an quận Hà Đông đã giáo dục, răn đe, bàn giao cho gia đình, thông báo đến nhà trường, chính quyền địa phương để quản lý giáo dục, chờ xử lý./.

