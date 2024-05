Hà Nội: Khởi tố nhóm thanh niên sử dụng hung khí cướp xe máy

Các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh TTXVN phát)

Ngày 5/5, tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với 11 đối tượng về hành vi cướp tài sản.

Các đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ, chủ yếu sinh năm 2007-2009 nhưng rất manh động, sử dụng hung khí tấn công người đi đường để cướp xe máy.

Theo tài liệu điều tra, đêm 2/4, nhóm đối tượng trên tụ tập điều khiển 4 xe máy, mang theo 2 tuýp sắt gắn dao nhọn, đi qua nhiều tuyến phố thuộc địa bàn thành phố Hà Nội với tốc độ cao, lạng lách đánh võng gây mất an ninh trật tự. Khi đến gần khu vực đường Hoàng Quốc Việt, các đối tượng đã bàn nhau đi cướp tài sản để có tiền.

Khoảng 3 giờ 22 phút ngày 3/4, khi tới khu vực phố Trần Quang Khải, nhìn thấy anh N.K.Đ điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave chở anh N.Đ.T, cả nhóm vượt lên, cầm giáo áp sát, ép xe của hai anh vào lề đường, trước số nhà 164 Trần Quang Khải.

Các đối tượng xuống xe cầm giáo đâm anh T, khiến anh bị 1 vết thương rách và đứt gân 2 ngón tay ở bàn tay trái. Sau khi sử dụng hung khí tấn công hai anh T và Đ, cả nhóm đã lấy chiếc xe máy bỏ trốn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, xác định tính chất manh động của các đối tượng, Công an quận Hoàn Kiếm đã huy động lực lượng, phối hợp với phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội khẩn trương điều tra, bắt giữ 11 đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, đồng thời thu hồi tang vật để trao trả cho bị hại.

Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định./.

Hà Nội: Bắt nhóm đối tượng tấn công người đi đường, cướp xe máy Công an quận Hai Bà Trưng vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự bắt giữ nhóm đối tượng manh động ở độ tuổi khá trẻ, từ 15 tuổi đến 18 tuổi, tấn công người đi đường, cướp xe máy ở phường Vĩnh Tuy.