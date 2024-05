Vụ giết người, giấu xác trong vali: Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng

Võ Thành Long (trái) và Vũ Thành Huy tại cơ quan công an. (Ảnh do công an cung cấp)

Ngày 24/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thành Long và Vũ Thành Huy - hai nghi can giết người, giấu xác trong vali, đưa lên núi phi tang.

Cụ thể, Võ Thành Long (sinh năm 2004, trú tại xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "giết người" và "cướp tài sản."

Vũ Thành Huy (sinh năm 1999, trú xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "che giấu tội phạm" và "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có."

Lệnh khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê chuẩn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định vào khoảng 24 giờ ngày 18/5, Võ Thành Long, Vũ Thành Huy cùng với chị Hồ Thị M.T (sinh năm 2003, trú xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh) đến thuê 2 phòng của một khách sạn trên đường Phan Huy Chú, phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để nghỉ.

Võ Thành Long khai tại phòng nghỉ của khách sạn, hắn đã dùng tay bóp cổ, lấy gối đè lên mặt làm chị Hồ Thị M.T chết ngạt, sau đó lấy của nạn nhân một nhẫn, một dây chuyền, một đôi bông tai và một điện thoại iPhone 12 Promax.

Sau khi giết chết nạn nhân, Long nhắn cho Huy biết và cùng nhau bàn bạc cách phi tang.

Sáng 19/5, Long đi mua một vali rồi cùng Huy cho thi thể nạn nhân vào, khiêng lên xe đạp điện, đưa lên núi Nhỏ (thành phố Vũng Tàu) phi tang.

Đến ngày 22/5, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhận được tin báo chị Hồ Thị M.T mất tích.

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vào cuộc điều tra và trong đêm 22, rạng sáng 23/5, lực lượng công an đã bắt được hai nghi can nói trên, đồng thời tìm thấy vali chứa thi thể nạn nhân trên núi Nhỏ./.

