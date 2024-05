Hà Nội: Truy tố nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản tại các siêu thị

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố ổ nhóm đạo chích chuyên trộm cắp tài sản tại các siêu thị.

Năm bị can gồm: Kiều Quang Hiếu (sinh năm 1992, trú tại xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội), Nguyễn Tiến Mạnh (sinh năm 1990, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Đình Hiệu (sinh năm 2000, trú tại xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An), Thiều Quang Hưng (sinh năm 1987, trú tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), Lê Hữu Cường (sinh năm 1994, trú tại xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) bị Viện Kiểm sát truy tố về tội “trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điều 173-Bộ luật Hình sự.

Bị can Kiều Quang Đạt (sinh năm 1994, trú tại xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội) bị truy tố về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo quy định tại Điều 323-Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Kiều Quang Hiếu, Nguyễn Tiến Mạnh, Nguyễn Đình Hiệu, Thiều Quang Hưng, Lê Hữu Cường là những đối tượng lang thang, không nghề nghiệp.

Để có tiền ăn tiêu, các đối tượng bàn bạc với nhau thực hiện hành vi trộm cắp tài sản với thủ đoạn lợi dụng đêm tối vắng người, mang theo công cụ, phương tiện (xà cầy, búa đinh, kìm, đục, vam chữ T, cưa, dây dù, mũ len và găng tay) đột nhập vào các siêu thị lớn trong khu vực để trộm cắp tài sản.

Trong khoảng thời gian từ ngày 16/1/2023 đến ngày 7/2/2023, các đối tượng đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản với tổng trị giá tài sản gần 750 triệu đồng, gồm chiếm đoạt của siêu thị Eco Mart tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội và của chị Phạm Thị Vân Anh, chị Nguyễn Thị Thu Hương, tổng số tiền hơn 313 triệu đồng; trộm cắp tại siêu thị Điện Máy Xanh tại thôn Đìa, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội số tài sản trị giá gần 180 triệu đồng; trộm cắp của siêu thị Media Mart tại phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc số tiền gần 13 triệu đồng; chiếm đoạt của siêu thị Media Mart ở số nhà 32, đường Cầu Bươu, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội số tài sản trị giá gần 250 triệu đồng; chiếm đoạt của anh Nguyễn Văn Quá một xe máy trị giá 6,5 triệu đồng.

Hiếu tham gia 4 vụ với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt gần 750 triệu đồng, Mạnh tham gia 3 vụ với tổng trị giá tài sản chiếm đoạt là 263 triệu đồng, Hiệu tham gia 2 vụ với tổng trị giá tài sản chiếm đoạt 250 triệu đồng, Hưng và Cường tham gia một vụ với tổng giá trị tài sản là 313 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn làm rõ bị can Kiều Quang Đạt biết rõ 38 chiếc điện thoại di động (có tổng trị giá gần 150 triệu đồng) là do Kiều Quang Hiếu trộm cắp mà có nhưng vẫn mua để bán kiếm lời. Số tiền Đạt thu lời bất chính là 18 triệu đồng. Do vậy, Đạt bị truy tố về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”./.

