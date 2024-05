Cơ quan an ninh điều tra truy tìm người bị tố cáo tung tin bịa đặt về Sacombank

Cơ quan An ninh điều tra xác định ông Đặng Tất Thắng (43 tuổi, quê Phú Xuyên, Hà Nội) lợi dụng quyền tự do, dân chủ, đã nhiều lần đăng thông tin bịa đặt và vu khống lãnh đạo Sacombank.

Hoạt động giao dịch tại Sacombank. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 23/5, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã phát đi thông báo đang kiểm tra, xác minh tin báo của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn-Thương Tín (Sacombank) về dấu hiệu tội phạm do Đặng Tất Thắng lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo xác minh bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra xác định ông Đặng Tất Thắng (43 tuổi, quê Phú Xuyên, Hà Nội, chỗ ở chung cư FLC, số 265 Cầu Giấy, Hà Nội). Số căn cước công dân của ông Thắng là 001081008999, do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 17/5/2023.

Tuy nhiên, hiện ông Thắng không có mặt tại nơi cư trú, không biết đang ở đâu. Cơ quan An ninh điều tra xác định ông Đặng Tất Thắng là người bị tố giác, hiện không rõ đang ở đâu nên tổ chức truy tìm để phục vụ kiểm tra, xác minh vụ việc.

Để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh, Cơ quan An ninh điều tra đã ban hành quyết định truy tìm đối với ông Đặng Tất Thắng. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm), Công an phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) phối hợp truy tìm.

Khi tìm thấy ông Đặng Tất Thắng, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (Phòng 4) theo địa chỉ số 254 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: 0693.336.068 hoặc 0693.336.603.

Trước đó, ngày 2/4/2024, Sacombank đã có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí về việc trang Facebook có tên "THANG DANG" đã nhiều lần đăng thông tin bịa đặt và vu khống lãnh đạo Sacombank.

Liên quan đến thông tin ông Dương Công Minh bị cấm xuất cảnh được lan truyền trên mạng xã hội đầu tháng 4/2024, Bộ Công an ngay sau đó đã bác bỏ.

Bộ Công an xác định đến thời điểm hiện tại, ông Dương Công Minh, Chủ tịch Ngân hàng Sacombank không nằm trong danh sách chú ý xuất nhập cảnh hoặc cấm xuất cảnh./.