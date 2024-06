Công an Thái Bình khám xét nhà của đối tượng La "điên"

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi thường trú của đối tượng Nguyễn Sơn La tại lô PG3-01, khu Vincom Plaza Thái Bình. (Ảnh: TTXVN phát)

Công an tỉnh Thái Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Sơn La về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 2 điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đối tượng Nguyễn Sơn La sinh năm 1957, thường gọi là La “điên,” thường trú tại Khu Vincom, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình.

Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh phê chuẩn./.

