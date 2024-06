Khởi tố Tổng giám đốc Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam

Ngày 12/6, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết Công an thành phố đã khởi tố và bắt tạm giam đối với bị can Phan Phạm Hà, Tổng Giám đốc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam, để điều tra, làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Liên quan đến thông tin này, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam xác nhận, ngày 10/6, đơn vị đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) về việc đảng viên vi phạm pháp luật liên quan đến quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ông Phan Phạm Hà, Tổng Giám đốc Tổng công ty, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3, Điều 356, Bộ luật Hình sự.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam hoạt động theo mô hình Tổng công ty Nhà nước.

Trước đó, nhiều lãnh đạo của doanh nghiệp này đã bị khởi tố do vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí./.

