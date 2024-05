Điều tra các vụ lừa đảo, mua bán hóa đơn khống ở Bình Dương

Đối tượng Dương Thanh Thủy tại cơ quan An ninh điều tra. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 11/5, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thanh Thủy (sinh năm 1985, trú thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.”

Thủ đoạn của Thủy là sử dụng căn cước công dân mua trên mạng xã hội để thành lập 18 công ty ma. Sau đó, Thủy bán hóa đơn giá trị gia tăng khống (không kèm theo hàng hóa) cho các công ty khác với giá chỉ 3-5% giá trị ghi trên hóa đơn. Mục đích của việc mua bán này là để các công ty gian lận thuế.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Thủy đã bán hàng trăm hóa đơn cho nhiều công ty tại Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án; đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hành vi mua bán hóa đơn khống của Thủy đến cung cấp thông tin để làm rõ vụ việc.

Cũng trong ngày, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Phước (sinh năm 1979) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Phước đi khắp nơi nói mình là Phó Giám đốc công ty lớn, có khả năng duyệt vay vốn với số tiền 5 triệu USD, lãi suất 0,03%/tháng.

Tưởng thật, nhiều người dân đưa tiền cho Phước để người này làm hồ sơ vay vốn. Với thủ đoạn như trên, nhiều người bị Phước chiếm đoạt số tiền trên 5 tỷ đồng.

Phước có hai tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng được tạm hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Cơ quan Công an thông báo những ai là bị hại của Nguyễn Thị Thanh Phước nhanh chóng liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương, địa chỉ: Số 681 đường Cách mạng tháng 8, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, để phối hợp điều tra./.

