Hà Nội: 18 năm tù cho đối tượng lừa đảo mua bán nhà đất 75 Nguyễn Khoái

Còng số 8. (Nguồn: Vietnam+)

Ngày 4/6, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 18 năm tù đối với bị cáo Trần Quốc Hải (sinh năm 1962, trú ở phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trấn Gia) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điều 174, khoản 4, điểm a, Bộ Luật hình sự.

Bị hại trong vụ án là bà Nguyễn Bích Th (sinh năm 1964, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Vụ án bắt nguồn từ việc ngày 18/7/2013, bà Nguyễn Thị Bích Th gửi đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Hà Nội về việc Trần Quốc Hải có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 14 tỷ đồng thông qua việc mua bán nhà đất tại số 75, đường Nguyễn Khoái (phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Trước đó, bà Th quen biết với Trần Quốc Hải (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trấn Gia-Công ty Trấn Gia) có trụ sở ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cuối năm 2012, Hải nói với bà Th là muốn bán căn nhà số 75 đường Nguyễn Khoái. Giám đốc doanh nghiệp cam kết, căn nhà này là của mình, đang làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ).

Bị cáo cũng đưa cho bà Th xem nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan nhà đất này. Tin lời Hải, bà Th đồng ý mua căn nhà trên với giá 15 tỷ đồng. Ngày 7/2/2013, tại văn phòng Công ty Trấn Gia, hai bên ký hợp đồng mua bán nhà, đất tại số 75, đường Nguyễn Khoái.

Bà Th đã trả trước 14 tỷ đồng. Số tiền còn lại, bên mua sẽ thanh toán khi Hải làm xong thủ tục sang tên, bàn giao tài sản. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hải không thực hiện cam kết mà chiếm đoạt rồi bỏ trốn.

Do đó, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Hải về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.” Do Hải bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã. Ngày 20/6/2023, Trần Quốc Hải bị bắt. Quá trình điều tra, Hải không thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Hải khai cuối năm 2010, làm hợp đồng đặt cọc để mua căn nhà số 75, đường Nguyễn Khoái của vợ chồng ông Lê Ngọc L với giá khoảng 8 tỷ đồng. Hải đã thanh toán số tiền 6 tỷ đồng cho ông L và ông này có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sang tên cho bị cáo.

Đến hạn, ông L không xin cấp được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bàn giao cho Hải theo thỏa thuận. Vì vậy, ngày 30/6/2010, Hải và ông L thống nhất ký hợp đồng ủy quyền tại phòng công chứng với nội dung ủy quyền cho Hải thực hiện các thủ tục với các cơ quan chức năng để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, do ông L và em trai ruột xảy ra tranh chấp nhà đất tại số 75, đường Nguyễn Khoái nên Hải không xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được. Đến năm 2012, do cần tiền để kinh doanh, Hải đã vay của bà Nguyễn Thị Bích Th số tiền 2 tỷ đồng với lãi suất 7.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày.

Do làm ăn thua lỗ, Hải không trả được tiền gốc và lãi cho bà Th. Đến ngày 7/2/2013, Hải nợ bà Th số tiền 14 tỷ đồng. Vì thế, Hải gán căn nhà số 75, đường Nguyễn Khoái đã mua của ông L cho bà Th. Bà Th yêu cầu Hải ký vào Hợp đồng mua bán nhà ngày 7/2/2013, Hợp đồng thuê nhà, biên bản bàn giao nhà đề ngày 7/4/2013 và hẹn sau khoảng 2 tháng sẽ làm được thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Th.

Đến hẹn, Hải không làm được Giấy chứng nhận như cam kết nên bỏ trốn sang Trung Quốc. Hải biết việc bị cơ quan điều tra khởi tố và truy nã, nhưng do sợ bị bắt nên không về Việt Nam.

Tại cơ quan điều tra, bà Th khai từ trước đến nay, bà không cho Hải vay tiền và số tiền 14 tỷ đồng là tiền bà trả cho bị cáo để mua căn nhà số 75, đường Nguyễn Khoái.

Hội đồng xét xử xác định, mặc dù Trần Quốc Hải không thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân, song căn cứ vào lời khai của người bị hại, lời khai người liên quan, kết luận giám định và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”./.

