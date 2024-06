Bắc Giang: Tự xưng là em trai Phó Giám đốc Công an tỉnh để lừa đảo

Hoàn tự xưng là em trai Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang và còn lưu giữ một số điện thoại di động trong danh bạ là tên của Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang và chủ động để người bị hại nhìn thấy.

Ngày 2/6, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam Lê Đình Hoàn (sinh năm 1989, trú tại xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt quyết định trên.

Cụ thể, năm 2018, thông qua mối quan hệ xã hội, Lê Đình Hoàn làm quen với người bị hại, trú tại thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Cuối năm 2023, biết bị hại có nhu cầu kinh doanh phòng bay sử dụng ma túy (phòng sập) ở thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang nên Hoàn nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện ý đồ này, Hoàn tự xưng là em trai Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang. Để tạo lòng tin, Hoàn lưu giữ một số điện thoại di động trong danh bạ là tên của Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang và chủ động để người bị hại nhìn thấy.

Nhưng thực tế, Hoàn không quen biết và không có số điện thoại di động nói trên.

Để củng cố thêm niềm tin của người bị hại, Hoàn sử dụng một tài khoản Zalo giả có tên "Zô Zô" và giới thiệu chủ tài khoản này tên Thành "Tủn," là người Việt Nam hiện đang sinh sống tại Campuchia có mối quan hệ thân thiết với Hoàn.

Qua đó, Hoàn cho người bị hại thấy các thông tin trao đổi với tài khoản này để cùng cố thêm niềm tin.

Bằng cách này, Hoàn nhiều lần lừa người bị hại chuyển 1,5 tỷ đồng nhưng Hoàn không thực hiện việc "mở phòng sập" như đã hứa mà sử dụng chi tiêu cá nhân, trả nợ và đánh bạc qua mạng Internet.

Lê Đình Hoàn không có nghề nghiệp, thích ăn chơi đua đòi, nợ nần không có khả năng chi trả./.

