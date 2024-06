Sóc Trăng: Bắt giữ 3 đối tượng dùng súng cướp tài sản trong đêm

Các đối tượng Lữ Bữu Kha, Nguyễn Ngọc Diệp và Nguyễn Văn Phương (từ trái qua). (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo thông tin từ Công an Sóc Trăng, các lực lượng phối hợp của Công an huyện Cù lao Dung, tỉnh Sóc Trăng vừa bắt 3 đối tượng sử dụng vũ khí cướp tài sản của người dân trên địa bàn huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) sau hơn một tuần truy bắt.

Qua tiếp nhận, giải quyết nguồn tin có dấu hiệu của tội phạm cướp tài sản do chị T.M.T, ngụ ấp An Thường, xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung trình báo trong đêm 23/5/2024, các lực lượng phối hợp của Công an tỉnh và huyện đã vào cuộc truy tìm, đến ngày 1/6/2024, lực lượng Công an đã bắt được 3 đối tượng gồm Nguyễn Văn Phương, sinh năm 2001; Nguyễn Ngọc Diệp, sinh năm 2002 và Lữ Bữu Kha, sinh năm 2003.

Cả 3 đối tượng cùng trú tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng cùng nhau thực hiện vụ cướp nói trên.

Từ thông tin của bị hại và lời khai của 3 đối tượng, cụ thể vụ cướp diễn ra vào lúc 21 giờ 20 phút, ngày 23/5/2024.

Chị T.M.T cùng chồng sắp cưới là C.J.P (người Đài Loan, Trung Quốc) từ nhà ở xã An Thạnh 1 điều khiển xe môtô đi trên tuyến tỉnh lộ 993B đến thị trấn Cù Lao Dung. Đến đoạn Cổng chào xã An Thạnh Tây hướng về thị trấn Cù Lao Dung thì có 3 đối tượng đi trên 2 xe mô tô rượt đuổi theo và ép xe của chị T.M.T vào lề đường, đồng thời dùng dao, súng khống chế cướp của chồng chị T.M.T khoảng 10 triệu đồng và một chiếc nhẫn kim loại.

Sau khi cướp tài sản, cả 3 đối tượng lên xe bỏ chạy về hướng thị trấn Cù Lao Dung. Trước khi đi, 1 đối tượng còn dùng súng bắn 1 phát thị uy để bị hại không dám truy đuổi. Sau khi bị cướp, chị T.M.T đến Công an xã An Thạnh Tây trình báo sự việc.

Với sự quyết liệt chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, bằng các nghiệp vụ truy tìm, đến sáng 1/6, lực lượng Công an đã bắt giữ được cả 3 đối tượng nêu trên.

Tang vật thu giữ gồm 2 súng ngắn, 12 vỏ đạn, 10 viên đạn chì, 1 cây dao tự chế, 2 xe mô tô, 3 điện thoại di động, 1 chiếc nhẫn bằng kim loại màu trắng (là nhẫn cướp được của anh C.J.P), cùng một số tang vật có liên quan.

Qua làm việc, cả 3 đối tượng đều thừa nhận hành vi cướp tài sản. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật./.

