Tây Ninh: Bắt một đối tượng vận chuyển trái phép 260 gói "nước vui" về Việt Nam

Nguyễn Thanh Sang khai nhận các gói "nước vui" là ma túy, do một người đàn ông Việt Nam (không rõ lai lịch) ở Campuchia thuê vận chuyển về Việt Nam với tiền công 5 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Thanh Sang cùng tang vật thu giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 4/6, Đại tá Lê Văn Vỹ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã trao thưởng đột xuất 10 triệu đồng cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài ngay sau khi bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thanh Sang (22 tuổi, ngụ xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Đồng thời, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cũng chỉ đạo Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài tiếp tục khai thác, mở rộng điều tra vụ án vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới vừa bị ngăn chặn.

Đại tá Lê Văn Vỹ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh (phải) trao thưởng cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài. (Ảnh: TTXVN phát)

Thực hiện kế hoạch cao điểm trấn áp ma túy trên tuyến biên giới, vùng biển; đồng thời thực hiện chỉ đạo của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tại hội nghị trực tuyến ngày 3/6/2024 về việc đánh giá, rút kinh nghiệm công tác quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất, nhập cảnh, đấu tranh phòng chống tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã tăng cường công tác nắm địa bàn, đối tượng và tuần tra, mật phục, kiểm soát quản lý bảo vệ biên giới.

Qua đó, lúc 23 giờ, ngày 3/6/2024, tại đường tuần tra biên giới, khu vực cột mốc 170/3 thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, Tổ Công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài chủ trì phối hợp với Công an huyện Bến Cầu; Chi cục Hải quan Cửa khẩu Mộc Bài; Đồn Công an Mộc Bài; Công an xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh tuần tra, kiểm soát phát hiện Nguyễn Thanh Sang (22 tuổi, ngụ xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) đang nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng biên phòng phát hiện trên người Nguyễn Thanh Sang cất giấu tổng cộng 220 gói nhãn hiệu Ferrari và 40 gói nhãn hiệu Supreme (tổng trọng lượng khoảng 2.240 gram) nghi là ma túy tổng hợp.

Sau khi kiểm tra nhanh, các chất trên đều dương tính với chất ma túy nên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài lập biên bản bắt người phạm tội quả tang cùng toàn bộ tang vật thu được.

Qua khai thác nhanh, Sang khai nhận các gói trên là ma túy, còn có tên gọi khác là “nước vui”. Sang được một người đàn ông Việt Nam (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đang ở thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia thuê vận chuyển số ma túy trên về Việt Nam với tiền công 5 triệu đồng.

Người đàn ông này thỏa thuận, sau khi Sang vận chuyển ma túy trót lọt về Việt Nam sẽ có người liên hệ để nhận hàng và trả tiền công, người này đưa trước cho Sang 550.000 đồng.

Khi Sang đang trên đường mang ma túy về Việt Nam thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang cùng toàn bộ tang vật./.

