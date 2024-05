Bắt giữ hai đối tượng ở Quảng Bình, thu giữ hơn 18.000 viên ma túy tổng hợp

Công an tỉnh Quảng Bình liên tiếp phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trần Tý và Hoàng Đại Dương tàng trữ và buôn bán trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 18.000 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Hoàng Đại Dương. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 30/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Bình) cho biết lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ hai đối tượng có hành vi tàng trữ và buôn bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 18.000 viên ma túy tổng hợp và 1 bánh heroin.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 29/5, tại đường Trương Pháp, phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, Tổ công tác do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Bình) chủ trì, phối hợp với Công an phường Hải Thành phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trần Tý (sinh năm 1996, trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), thu giữ một túi nylon bên trong chứa tổng cộng 11.938 viên nén hình tròn màu hồng và màu xanh.

Làm việc với lực lượng chức năng, đối tượng Trần Tý khai nhận số viên nén trên là ma túy tổng hợp loại hồng phiến. Đối tượng bị bắt giữ khi đang trên đường mang số ma túy này đi bán kiếm lời.

Tiếp đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Công an tỉnh Quảng Bình) chủ trì, phối hợp Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống tội phạm ma túy số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển) và Công an huyện Lệ Thủy phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hoàng Đại Dương (sinh năm 1976, trú tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) đang cất giấu 17 viên nén hình tròn màu hồng và 1 túi nylon chứa chất bột màu trắng.

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hoàng Đại Dương và thu giữ thêm tổng cộng 6.101 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến và gần 1 bánh heroin.

Đối tượng Hoàng Đại Dương khai nhận số viên nén trên là ma túy tổng hợp loại hồng phiến và chất bột màu trắng là heroin, Dương cất giấu để vừa sử dụng, vừa bán kiếm lời.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định tạm giữ các đối tượng Trần Tý và Hoàng Đại Dương để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật./.

Quảng Bình: Đối tượng vừa ra tù lại bị bắt vì mua bán trái phép ma túy Nguyễn Lâm Trường - đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, trong đó có 2 tiền án về ma túy, vừa chấp hành xong án phạt tù, lại tiếp tục bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.