Phú Yên: Khởi tố một giám đốc công ty đã ngừng hoạt động vẫn lừa đảo tuyển dụng

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Tuy Hòa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Phú Hộ (áo đen). (Nguồn: Cơ quan Công an)

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, đồng thời ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Phú Hộ (sinh năm 1990, đăng ký thường trú tại Khóm Châu Thới 1, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) vì có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Phú Yên) phát hiện nhóm đối tượng ở tỉnh An Giang có dấu hiệu hành vi hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng nên đã phối hợp cùng Công an thành phố Tuy Hòa củng cố chứng cứ, tài liệu thu thập được và xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ.

Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Phú Hộ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nguyễn Phú Hộ là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại Hồng Hưng (trụ sở tại 126/C3, ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh). Công ty này làm ăn thua lỗ và ngừng hoạt động từ tháng 12/2021 nhưng Hộ không làm thủ tục giải thể.

Để có tiền tiêu xài, Hộ đăng bài tuyển giám sát của Công ty trên mạng xã hội Facebook, kèm theo hứa hẹn chế độ tiền lương và phụ cấp hấp dẫn, mục đích tìm người đăng ký làm nhà phân phối, yêu cầu họ chuyển tiền cọc, sau đó chiếm đoạt.

Bước đầu ghi nhận, Nguyễn Phú Hộ đã chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của các bị hại ở các tỉnh: Phú Yên, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Trà Vinh, Bình Thuận.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Công an thành phố Tuy Hòa kêu gọi các cá nhân, tổ chức nếu xét thấy là bị hại có liên quan đến đối tượng trên thì liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (Điều tra viên Lê Xuân Trí, số điện thoại 0855811779) để được hướng dẫn, giải quyết./.

Khởi tố giám đốc công ty lừa đảo đưa người đi lao động ở nước ngoài Dù không có chức năng tổ chức đưa người đi lao động ở nước ngoài, nhưng Trần Thị Hằng Nga vẫn giới thiệu mình làm giám đốc một công ty đưa người đi lao động ở nước ngoài.