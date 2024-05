Khởi tố đối tượng 'nổ' quen biết lãnh đạo tỉnh, lừa đảo chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng

Cơ quan Công an đọc quyết định khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Đức Hứa. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 30/5, thông tin từ Công an Hà Tĩnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Đức Hứa (sinh năm 1969), quê quán xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.” Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo tài liệu của cơ quan Công an tỉnh Hà Tĩnh, từ tháng 8/2021, do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nguyễn Đức Hứa đưa ra thông tin gian dối có mối quan hệ quen biết với lãnh đạo huyện, tỉnh, có thể chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất trang trại thành đất ở và làm dự án phân lô, bán nền, đối với thửa đất số 191, tờ bản đồ số 01, diện tích 36.138,8 m2 thuộc thôn Lạc Tiến, xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh.

Hứa kêu gọi anh L.X.S (sinh năm 1986), trú tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh góp vốn đầu tư để chuyển đổi mục đích sử dụng đất và xin làm dự án.

Sau khi anh L.X.S đồng ý góp vốn đầu tư, Nguyễn Đức Hứa nhiều lần nhắn tin đốc thúc và đưa ra thông tin gian dối là đã đến gặp lãnh đạo tỉnh trình bày về dự án và yêu cầu anh L.X.S chuyển tiền để sớm chuyển đổi mục đích, hoàn thành dự án.

Từ tháng 12/2021 đến tháng 4/2022, vợ chồng anh L.X.S chuyển khoản cho Nguyễn Đức Hứa tổng số tiền 1,6 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền của anh L.X.S, đối tượng Hứa sử dụng số tiền này để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.

Sau thời gian dài không thấy hoàn thành dự án như đã nêu trên, anh L.X.S yêu cầu đối tượng Hứa trả lại tiền nhưng không được, nên anh đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng để giải quyết.

Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Đức Hứa về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Cũng trong sáng 30/5, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Hồ Thị Thùy Ngân (sinh 1991, cư ngụ tại xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn), Giám đốc Công ty TNHH Chuyển phát nhanh P and T để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Ninh Thuận, sau khi nhận đơn tố giác của người dân; đồng thời qua quá trình điều tra và nhận thấy, đối tượng Hồ Thị Thùy Ngân không có nghề nghiệp ổn định.

Trong thời gian từ năm 2021-2022, Hồ Thị Thùy Ngân đã đưa nhiều thông tin gian dối để huy động vốn thành lập Công ty TNHH Chuyển phát nhanh P and T. Theo đó, Ngân đã lừa đảo, chiếm đoạt của người dân trên địa bàn tỉnh với số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra đang củng cố hồ sơ để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật./.

Kiên Giang: Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt trên 20 tỷ đồng Từ tháng 1/2021 đến tháng 8/2022, Trang (sinh năm 1986, ngụ phường An Hòa, thành phố Rạch Giá) nhiều lần vay tiền của vợ chồng bà Q. với số tiền trên 20 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.