An Giang: Bắt đối tượng cho vay lãi nặng với lãi suất trên 30%/tháng

Chiều 2/6, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Đào Đình Đạt (sinh năm 2006, ngụ xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất trên 30%/tháng.

Trước đó, qua tin báo của quần chúng nhân dân, chiều 31/5, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra, mời đối tượng Đào Đình Đạt đang có hành vi cho vay lãi nặng tại khu vực khóm An Thạnh, thị trấn An Phú, huyện An Phú, về trụ sở làm việc.

Qua kiểm tra đối tượng Đạt, Công an huyện An Phú phát hiện, tạm giữ 1 điện thoại di động, 1 xe môtô, danh sách người vay tiền và trên 4,3 triệu đồng tiền mặt.

Làm việc với cơ quan Công an, Đạt thừa nhận từ cuối tháng 3/2024 đã tiến hành cho 161 người ở thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu và huyện An Phú, tỉnh An Giang vay tiền với lãi suất trên 30%/tháng với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Riêng trên địa bàn huyện An Phú, đối tượng Đạt cho 70 người vay với số tiền cho vay từ 1 triệu đến 10 triệu đồng, lãi suất trên 30%/tháng.

Hiện vụ án đang được Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý đối tượng Đào Đình Đạt theo quy định pháp luật./.

