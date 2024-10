"Robot hoang dã" thu hút khán giả nhờ thông điệp bảo vệ môi trường và tình thân

Với thông điệp bảo vệ môi trường và tình thân ấm áp, The Wild Robot "(tựa Việt: Robot Hoang dã) là bộ phim hoạt hình được trông đợi nhiều nhất trong dịp cuối năm.

"Robot Hoang dã" mang thông điệp bảo vệ môi trường và tình thân (Nguồn: DreamWorks).

Sau "Kung Fu Panda 4," hãng hoạt hình lừng danh DreamWorks tiếp tục tung ra bộ phim hoạt hình được chờ đón nhất dịp cuối năm mang tên "The Wild Robot "(tựa Việt: Robot Hoang Dã) với thông điệp bảo vệ môi trường và tình thân ấm áp.

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết bán chạy cùng tên của tác giả Peter Brown, do cha đẻ của tác phẩm đình đám “How To Train Your Dragon” Chris Sanders làm đạo diễn.

Trước khi chính thức ra rạp, "Robot hoang dã" sớm nhận được nhiều lời tán dương từ giới phê bình Liên hoan phim Quốc tế Toronto, đồng thời được trang TheWrap đánh giá là tác phẩm vĩ đại nhất của DreamWorks và cũng là phim hoạt hình hay nhất năm 2024.

"Robot Hoang dã" được DreamWorks “thai nghén” từ cuối tháng 9/2023. Đây cũng là bộ phim cuối cùng mà DreamWorks giữ toàn quyền sản xuất trước khi chính thức chuyển sang mô hình hợp tác với các công ty sản xuất khác.

Nội dung của Robot Hoang Dã theo chân hành trình của cô người máy tên Roz (hay đầy đủ là Rozzum 7134). Roz vô tình dạt vào hoang đảo sau một sự cố, và nơi đây trở thành địa điểm sống mới của cô.

Tại đây, Roz kết thân và nhận nuôi một chú ngỗng con, đặt tên là Brightbill. Roz và Brightbill dần dần thân thiết với các bạn thú trên đảo, song sau đó phải chống chọi, bảo vệ “nhà mới” trước sự xâm lăng của nhà máy từng sản xuất ra Roz.

Bộ phim còn quy tụ những diễn viên đình đám đảm nhiệm vai trò lồng tiếng như Lupita Nyong’o (Roz), Kit Connor (Brightbill), Pedro Pascal (Fink).

"Robot hoang dã" chính thức khởi chiếu từ ngày 11/10./.