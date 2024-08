Phim tiền truyện "Chúa tể của những chiếc nhẫn" ra mắt ở dạng hoạt hình mới lạ

Đạo diễn của phim, Kenji Kamiyama, là tác giả series "Ghost in the Shell: Stand Alone Complex" được giới phê bình đón nhận tích cực. Thể loại anime cũng được kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm mới mẻ.

Héra - nhân vật vốn được nhắc đến lướt qua trong truyện gốc nay thành nhân vật trung tâm trong phim. (Ảnh từ phim)

Hơn 20 năm kể từ phần phim cuối của series "Chúa tể của những chiếc nhẫn" (phần 3 - "Sự trở lại của nhà vua") ra mắt công chúng, thương hiệu “tỷ đô” trở lại với phim tiền truyện có tên “Chúa tể của những chiếc nhẫn: Cuộc chiến của Rohirrim” (Lord of the rings: The war of Rohirrim).

Đạo diễn Kenji Kamiyama “cầm trịch,” làm theo phong cách anime - hoạt hình Nhật Bản đặc trưng. Kamiyama là đạo diễn series “Ghost in the Shell: Stand Alone Complex” (2002-2005), được giới phê bình đón nhận tích cực và tác giả nhiều phim khác.

“Chúa tể của những chiếc nhẫn: Cuộc chiến của Rohirrim” lấy bối cảnh tại Kỷ thứ 3, 183 năm trước các sự kiện trong bộ ba tác phẩm gốc. Đây là cuộc đối đầu giữa gia tộc của Helm Hammerhand với Wulf của tộc Dunlending. Helm về sau được vinh danh và đặt tên cho Hẻm Helm, nơi diễn ra trận Hornburg huyền thoại đã xuất hiện phần phim trước đó.

Bản phim về cuộc chiến Rohirrim cũng thêm thắt sáng tạo khi đưa nhân vật nữ Héra, con gái của Helm Hammerhand, vốn chỉ được nhắc thoáng qua trong truyện và không có tên, thành một trong những nhân vật trung tâm và xung trận.

Với phong cách anime, “Chúa tể của những chiếc nhẫn: Cuộc chiến của Rohirrim” được kỳ vọng mang đến trải nghiệm mới lạ về cả thị giác và câu chuyện.

Các ngôi sao tham gia góp giọng cho phim có Brian Cox, Gaia Wise và Luke Pasqualino trong vai 3 nhân vật chính. Nữ diễn viên Miranda Otto (vai Éowyn) cũng tham gia với vai trò người dẫn truyện.

Dự kiến phim công chiếu toàn cầu và ra mắt tại Việt Nam từ ngày 13/12/2024./.

“Chúa tể những chiếc nhẫn” là tên tựa tiểu thuyết giả tưởng 3 tập của John Ronald Reuel Tolkien (J.R.R. Tolkien). Đây là một trong những tựa sách bán chạy nhất mọi thời, vượt con số 150 triệu bản vào năm 2007. Cùng với tiền truyện "The Hobbit" (ra mắt 17 năm trước tập truyện "Chúa tể của những chiếc nhẫn" đầu tiên), loạt sách của J.R.R. Tolkien được chuyển thể nhiều lần kể từ những năm 1970, nhưng phải đến loạt phim chuyển thể 3 phần của đạo diễn Peter Jackson, ra mắt từ 2001-2003 mới tạo tiếng vang và thắng lớn tại phòng vé. Tổng doanh số ba phần phim thu về là 2,99 tỷ USD, cao thứ nhì bảng xếp hạng doanh số series 3 phim, xếp sau bộ 3 phim "Star Wars" hậu truyện. Ngoài ra thương hiệu "Lord of the Rings" còn được khai thác ở dạng series truyền hình dài tập: "The Rings of Power" do Amazone Prime sản xuất, song không đạt được kết quả mong muốn khi chỉ 37% người xem thực sự theo dõi hết mùa phim.

'Chúa tể của những chiếc nhẫn' tái xuất khán giả Việt ở định dạng IMAX Vùng đất Trung Địa huyền ảo, ấn tượng với những trận chiến hoành tráng trong hai phần phim đầu sẽ được tái hiện đầy sống động trên màn ảnh IMAX Việt Nam vào cuối tháng 9, giữa tháng 10/2022.