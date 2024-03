Sà lan chở đá va phải tàu chở clinke, 1 thuyền viên bị trôi dạt 1km

Một phương tiện bị lật úp trên sông Soài Rạp. (Ảnh: TTXVN phát)

Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh vừa cứu hộ thành công một nạn nhân bị trôi trên sông sau vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra trên sông Soài Rạp, huyện Nhà Bè vào sáng 7/3.

Theo Thiếu tá Ngô Văn Thể, Chính trị viên Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Hiệp Phước, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh, rạng sáng 7/3, cán bộ, chiến sỹ Trạm Kiểm soát Biên phòng An Thới Đông thuộc Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Hiệp Phước đã cứu hộ thành công anh Đặng Hoàng Lam Em (sinh năm 2001, trú tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre), bị trôi trên sông sau vụ va chạm cách đó khoảng 1km giữa sà lan TG 14319 và tàu Bảo Long 05 ở gần khu vực neo Soài Rạp 8, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè.

Khoảng 4 giờ 55 phút ngày 7/ 3, sà lan biển số TG14319 do anh Trần Trọng Trí (sinh năm 1988, trú tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) làm thuyền trưởng, cùng thuyền viên Đặng Hoàng Lam Em chở 120 khối đá từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Tiền Giang, khi đến khu neo Soài Rạp 8 đã bị dính rác, chết máy, mất kiểm soát, đâm vào tàu Bảo Long 05 do anh Hoàng Văn Nghĩa (sinh năm 1979, trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng, đang chở 3.587 tấn clinke từ Nhà máy Chifon Hải Phòng về Nhà máy Chinfon Hiệp Phước Nhà Bè.

Vụ va chạm làm rách mạn phải của sà lan TG14319, nước tràn vào khiến sà lan chìm sau đó khoảng 5 phút.

Quảng Bình: Hai tàu cá bị chìm trên biển, 3 thuyền viên mất tích Hai tàu cá của các ngư dân trú tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình bị chìm trên biển, trong đó 8 thuyền viên được cứu sống, 3 thuyền viên vẫn mất tích.

Khi sà lan chìm, thuyền trưởng Trần Trọng Trí đã bám được vào tấm độn của tàu Bảo Long 05 và leo lên tàu.

Anh Lam Em bị rơi xuống sông và trôi dạt cách vị trí sà lan chìm khoảng 1km, may mắn được các chiến sỹ Trạm Kiểm soát Biên phòng An Thới Đông thuộc Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Hiệp Phước cứu vớt và đưa lên tàu Bảo Long 05 an toàn.

Sau khi được đưa lên tàu Bảo Long 05, anh Lam Em đã ổn định tinh thần, có sức khỏe tốt.

Trạm Kiểm soát Biên phòng An Thới Đông đang phối hợp cùng với Trạm Cảnh sát Đường thủy Phú Xuân, Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam bộ lập biên bản vụ việc, định vị tọa độ, bảo vệ hiện trường vụ tai nạn giao thông thủy trên./.