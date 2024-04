Sân bay Nội Bài dự kiến đón khoảng 440.000 lượt khách dịp nghỉ lễ 30/4

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4-1/5, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã chuẩn bị điều kiện thuận lợi đảm bảo phục vụ chuyến bay an toàn, hiệu quả.

Dự kiến nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp cao điểm 30/4 tăng cao. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lãnh đạo Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết dự kiến sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Sẵn sàng kế hoạch phục vụ “thượng đế”

Theo số liệu tính toán, ngày cao nhất sẽ có khoảng 94.000 lượt khách (trong đó gần 37.000 lượt khách quốc tế, 57.000 lượt khách quốc nội) và 538 lượt chuyến bay (có 235 lượt chuyến bay quốc tế, 303 lượt chuyến bay quốc nội) qua Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài.

“Mức sản lượng hành khách đợt cao điểm 30/4 năm nay ghi nhận tăng nhẹ so với ngày thường tuy nhiên vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái. Trong khi sản lượng bay nội địa vẫn duy trì ở mức ổn định (tăng khoảng 12% so với ngày thường, giảm 18% so với cùng kỳ) thì sản lượng bay quốc tế tăng trưởng tốt, ngày cao nhất có thể đạt tới 37.000 lượt khách/ngày, vượt qua ngày cao điểm của cùng kỳ năm 2019,” lãnh đạo Sân bay Nội Bài đánh giá.

Cụ thể, Cục Hàng không Việt Nam đã điều chỉnh tham số điều phối giờ cất hạ cánh (slot) tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài tăng lên 42 chuyến/giờ với khung giờ ban ngày và 32 chuyến/giờ với khung giờ ban đêm. Điều này giúp các hãng hàng không tăng năng lực phục vụ hành khách dịp cao điểm.

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam cũng kịp thời hoàn thành một phần sân đỗ máy bay mở rộng tại khu vực phía Đông Nhà ga hành khách T2 thuộc công trình mở rộng sân đỗ máy bay khu vực nhà ga hành khách T2-Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài được Cục Hàng không Việt Nam ra quyết định đưa vào khai thác giúp tăng thêm các vị trí đỗ máy bay tại cảng.

Trước đó, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài và các đơn vị trong dây chuyền phục vụ hàng không đã chính thức khai thác các chuyến bay áp dụng mô hình phối hợp ra quyết định (A-CDM) từ ngày 1/2/2024 giúp điều hành hoạt động bay hiệu quả, thông suốt, chỉ số đúng giờ của chuyến bay được cải thiện; đưa vào vận hành thử nghiệm làn thu phí tự động không dừng giúp các phương tiện có thẻ ETC thoát ly nhanh, đem đến sự thuận tiện cho hành khách và giảm thiểu ùn ứ cục bộ vào các khung giờ cao điểm.

Để đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn chuyến bay, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong 5 ngày nghỉ lễ, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài áp dụng biện pháp tăng cường an ninh cấp độ 1 từ ngày 27/4 đến ngày 1/5; phối hợp với hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất nắm bắt sản lượng vận chuyển theo từng khung giờ cao điểm để phân bổ quầy thủ tục, cửa ra máy bay và băng tải hành lý phù hợp với thực tế khai thác; chuẩn bị đủ số lượng quầy dự phòng cho các hãng hàng không tăng chuyến trong thời gian cao điểm.

Nhân viên an ninh hàng không kiểm tra giấy tờ hành khách trước khi vào khu vực soi chiếu để lên máy bay. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sân bay Nội Bài cũng thực hiện mở tối đa máy soi chiếu an ninh tại các khung giờ cao điểm, đảm bảo lưu thông nhanh nhất và chủ động kiểm soát lượng khách ngay từ các vị trí kiểm soát giấy tờ tùy thân; triển khai mở tất cả các cửa soát vé làn ra trong các khung giờ; tăng cường lực lượng an ninh phối hợp với Đồn công an Nội Bài điều tiết phương tiện, phân làn giao thông.

Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cũng đồng thời tiến hành các phương án đảm bảo chất lượng dịch vụ như yêu cầu các đơn vị nhượng quyền tại cảng cam kết đảm bảo thời gian cung cấp dịch vụ; chất lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ cung ứng và phương tiện vận chuyển hành khách; thái độ, tác phong phục vụ hành khách; các đơn vị bố trí đủ nhân lực trực tại quầy giải đáp thông tin, tổng đài tự động chăm sóc khách hàng, đường dây nóng bảo đảm chất lượng dịch vụ, đường dây nóng phối hợp điều hành khai thác… bảo đảm trực 24h/24h nhằm kịp thời hướng dẫn, cung cấp thông tin cho hành khách và phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh.

Những lưu ý để không bị chậm chuyến bay

Để không bị chậm, nhỡ chuyến bay, hành khách cần lưu ý kiểm tra kỹ tình trạng giấy tờ tùy thân đảm bảo còn đủ thời hạn sử dụng; chủ động lên sớm trước giờ bay (có mặt trước giờ bay 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa, 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế); hạn chế người thân đón, tiễn để giảm áp lực tại nhà ga; tuân thủ các quy định về hành lý, các vật phẩm nguy hiểm cấm/hạn chế mang vào khu vực hạn chế, mang lên máy bay.

Khách làm xong thủ tục check-in cần khẩn trương di chuyển vào phía trong để hoàn thành các thủ tục tiếp theo, đặc biệt là khách đi đoàn lớn, tránh chờ đợi nhau gây trễ chuyến; kiểm tra kỹ hành lý, tư trang cá nhân trước khi rời khỏi sân bay để tránh bỏ quên, thất lạc, cầm nhầm.

Hành khách cần lưu ý giấy tờ, có mặt tại sân bay để làm thủ tục an ninh sớm hơn trong dịp cao điểm 30/4. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài khuyến khích hành khách trải nghiệm các phương tiện vận tải công cộng để giảm áp lực lên sân đỗ ôtô tại Nhà ga hành khách Nội Bài; hành khách nối chuyến cần di chuyển giữa 2 nhà ga, lưu ý có bố trí xe nối chuyến miễn phí, hoạt động với tần suất 15 phút/chuyến vào khung giờ ban ngày, 30 phút/chuyến vào khung giờ ban đêm, vị trí đón khách tại cánh A, tầng 1-Nhà ga hành khách T1 và cột số 11-12 Nhà ga hành khách T2./.