Sản xuất công nghiệp ghi nhận mức tăng 7,5% trong sáu tháng

Trong sáu tháng, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp đạt 7,5% so cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến-chế tạo tăng 8,7%, đóng góp 2,14 điểm phần trăm vào giá trị tăng thêm của nền kinh tế.

Về việc làm, số lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm ngày 1/6 tăng 1% so với tháng trước và tăng 3,8% so với cùng thời điểm năm 2023. /.

Ngày 29/6, báo cáo từ Tổng cục Thống kê về tình hình sản xuất công nghiệp trong quý 2 ghi nhận mức tăng trưởng tích cực hơn quý 1. Cụ thể, tốc độ tăng giá trị tăng thêm ước đạt 8,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung sáu tháng đầu năm 2024, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp trên 7,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,7% (quý 1 tăng 7%, quý 2 tăng 10%) và đóng góp 2,14 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế.

Kế đó, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 13% với mức đóng góp 0,5 điểm phần trăm, ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7%, đóng góp 0,04 điểm phần trăm. Riêng, ngành khai khoáng giảm 7% đồng thời làm giảm 0,24 điểm phần trăm trong mức tăng chung.

Theo báo cáo, chỉ số sản xuất sáu tháng đầu năm 2024 của một số ngành công nghiệp trọng điểm cấp 2 ghi nhận mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 29%, sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng gần 20%, sản xuất hoá chất-sản phẩm hoá chất và sản xuất thiết bị điện có mức tăng tương đồng khoảng 18%…

Ở chiều ngược lại, chỉ số tại một số ngành đi xuống là khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 12%, sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị giảm 9%…

Báo cáo cũng cho hay chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng Sáu giảm 4,3% so với tháng Năm và tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung sáu tháng, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2023 (cùng kỳ năm trước giảm 2,2%).

Bên cạnh đó, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tính tại thời điểm cuối tháng Sáu đã tăng 7,6% so với cùng thời điểm tháng Năm và tăng 9,6% so với cùng thời điểm năm ngoái. Như vậy, tỷ lệ tồn kho toàn ngành chế biến, chế tạo bình quân sáu tháng đầu năm 2024 là 76,9% (bình quân sáu tháng đầu năm 2023 là 83,1%).

Về việc làm, số lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm ngày 1/6 tăng 1% so với tháng trước và tăng 3,8% so với cùng thời điểm năm 2023. /.