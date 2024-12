Sản xuất công nghiệp tháng 11 tiếp đà tăng trưởng ấn tượng 8,9%

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11 ước tính tăng 2,3% so với tháng trước và tăng mạnh 8,9% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy đà tăng trưởng tích cực của ngành công nghiệp được duy trì.

Báo cáo từ Tổng cục thống kê thông tin sản xuất công nghiệp Việt Nam tiếp tục xu hướng tích cực trong tháng 11 với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tính tăng 2,3% so với tháng trước và tăng mạnh 8,9% so với cùng kỳ năm 2023. Các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cuối năm được xem là động lực chính cho kết quả này.

Theo báo cáo, kết quả tăng trưởng IIP tháng 11 được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành chế biến, chế tạo (tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, ngành sản xuất và phân phối điện cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể 5,5% và ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,7%. Ngoài ra, ngành khai khoáng ghi nhận mức giảm 9,8% so với cùng kỳ năm trước.

Sản xuất công nghiệp tháng Mười tăng trưởng khả quan so cùng kỳ Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng Mười ước tính tăng 4,0% so với tháng trước và lên 7% so với cùng kỳ năm trước, qua đó thể hiện đà phục hồi của nền kinh tế.

Như vậy, tính chung 11 tháng của năm, IIP ước tính tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2023 (cùng kỳ năm 2023 chỉ tăng 0,9%). Sự phục hồi mạnh mẽ này được dẫn dắt bởi ngành chế biến-chế tạo với mức tăng trưởng 9,7%, đóng góp 8,5 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Cùng với đó, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10,2% và ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,6%, lần lượt đóng góp 0,9 và 0,2 điểm phần trăm. Tuy nhiên, sự sụt giảm 7,3% của ngành khai khoáng đã làm giảm 1,2 điểm phần trăm trong mức tăng chung.

So sánh với tháng 10, một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn ghi nhận mức tăng trưởng IIP đáng kể, nổi bật là Quảng Ninh (9,5%), Bình Dương (7,6%) và Bắc Ninh (5,6%). Tuy nhiên, một số địa phương khác lại chứng kiến sự sụt giảm, bao gồm Bà Rịa-Vũng Tàu (giảm 7,8%), Quảng Nam (giảm 2,4%) và Đà Nẵng (giảm 1,8%).

Phân tích theo ngành, một số ngành công nghiệp trọng điểm cấp II đạt mức tăng trưởng ấn tượng trong 11 tháng so với cùng kỳ năm trước, như sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic (25,6%), sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (24,7%), và sản xuất xe có động cơ (18,3%). Ngược lại, ngành khai khoáng tiếp tục gặp khó khăn. Về mặt địa lý, 60/63 địa phương trên cả nước ghi nhận mức tăng trưởng IIP trong 11 tháng. Trong đó, Phú Thọ, Lai Châu, và Bắc Giang là những địa phương dẫn đầu về tăng trưởng ngành chế biến-chế tạo. Trong khi đó, Khánh Hòa, Điện Biên, và Cao Bằng có mức tăng trưởng nổi bật trong ngành sản xuất và phân phối điện.

Với đà tăng trưởng trên, số lượng việc làm trong các doanh nghiệp công nghiệp cũng cho thấy dấu hiệu tích cực và tăng 0,7% so với tháng trước đồng thời 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục dẫn đầu về tăng trưởng lao động với mức tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Kết quả tích cực của ngành công nghiệp trong tháng 11 và 11 tháng của năm 2024 cho thấy sự phục hồi và phát triển ổn định của nền kinh tế. Trên bình diện đó, Tổng cục Thống kê dự kiến nhu cầu tiêu dùng cuối năm sẽ tiếp tục thúc đẩy sản xuất công nghiệp trong thời gian tới./.