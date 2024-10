Sáng 17/10, khai mạc trọng thể Đại hội X Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội phiên trù bị ngày 16/10. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Sáng 17/10, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ diễn ra phiên khai mạc trọng thể với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Buổi chiều cùng ngày, Đại hội sẽ chia tổ thảo luận và tiến hành hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029; tổ chức Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Trước đó, trong chiều 16/10, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 chính thức bước vào phiên làm việc đầu tiên.

Tham dự phiên làm việc có ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX; ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX; các Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các Phó Chủ tịch, các Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX và 1.052 đại biểu đại diện cho các giai cấp, tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ Mặt trận các cấp.

Với chủ đề "Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Sáng tạo-Phát triển," Đại hội diễn ra từ ngày 16-18/10, có nhiệm vụ đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, đề ra phương hướng, mục tiêu và các chương trình hành động của Mặt trận trong nhiệm kỳ mới.

Tại phiên làm việc, Đại hội đã tiến hành hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 55 vị; trong đó hiệp thương 51 vị và 4 vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước được mời tham gia Đoàn Chủ tịch gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Lương Cường. Đồng thời, Đại hội tiến hành hiệp thương cử Đoàn Thư ký Đại hội gồm 5 vị; báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội; thảo luận, thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội cũng thảo luận, xem xét nhiều nội dung quan trọng như Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX; thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Mặt trận…

Báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nguyễn Hữu Dũng cho biết, tổng số đại biểu chính thức 1.052 người. Trong đó, đại biểu đương nhiên là 337 người, là các Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX; đại biểu do Đại hội cấp tỉnh và các tổ chức thành viên chọn cử là 583 người (91 đại biểu do các tổ chức thành viên ở Trung ương cử và 492 đại biểu của các địa phương do Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố hiệp thương cử).

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Về cơ cấu đại biểu là nữ 324 vị (đạt 30,7%); đại biểu là người ngoài Đảng: 492 vị (46,7%); đại biểu là dân tộc thiểu số: 267 vị (25,3%); đại biểu tôn giáo: 209 vị (19,9%); đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài: 21 vị (1,9%); đại biểu ở các doanh nghiệp: 152 vị (14,4%); đại biểu là cán bộ Mặt trận chuyên trách: 271 vị (25,7%).

Đại biểu trẻ tuổi nhất là Bà Thị Hà, sinh năm 2004, là cá nhân tiêu biểu dân tộc S’Tiêng, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Đại biểu cao tuổi nhất sinh năm 1929 là Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

Theo dự thảo Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024, nhiệm kỳ qua, Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực đã bám sát chủ trương, đường lối, sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những vấn đề nhân dân quan tâm, những vấn đề phát sinh, thực tiễn đặt ra; bám sát Luật, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nghị quyết, Chương trình hành động Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX và các Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hằng năm, đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật, trong đó có nhiều nhiệm vụ mang tính sáng tạo, mới, khó, chưa có tiền lệ, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Các đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực luôn quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện; xác định rõ nội dung, phương thức hoạt động, giải pháp để thực hiện bảo đảm vai trò, trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận.

Quá trình triển khai luôn chú trọng thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vai trò chủ trì, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, phân công trách nhiệm cụ thể, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao để phát huy thế mạnh của từng tổ chức trong triển khai công tác Mặt trận.

Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực duy trì nghiêm túc, đầy đủ và đổi mới chế độ hội nghị, họp chuyên nghiệp, hiệu quả. Tại các hội nghị, diễn đàn của Mặt trận, các Ủy viên Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực đã tỏ rõ bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, thảo luận, nhiệt huyết trên tinh thần xây dựng.

Các vị Ủy viên Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực luôn kiên định, vững vàng về chính trị, giữ vững nguyên tắc, trách nhiệm, thực hành dân chủ, phát huy trí tuệ, ứng xử linh hoạt và có giải pháp kịp thời, phù hợp với diễn biến của tình hình mới. Việc lấy ý kiến các vị trong Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực được triển khai linh hoạt, hiệu quả, kịp thời với nhiều hình thức đa dạng, trong đó tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực.

Sáng cùng ngày, các vị trong Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, Trưởng các đoàn đại biểu và người Việt Nam ở nước ngoài về tham dự Đại hội đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.”

Các đại biểu dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Tiếp đó, Đoàn đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội). Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng, Liệt sỹ”./.

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thích ứng với tình hình mới Trong ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 đã thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.