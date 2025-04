50 năm Thống nhất đất nước: Gặp mặt, động viên lực lượng diễu binh, diễu hành

Sáng 4/4, tại Nhà ga Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình tổ chức gặp mặt, tặng quà động viên cán bộ, chiến sỹ và lực lượng dân quân tự vệ hành quân vào Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Trong sáng 4/4, đoàn tàu số 1 và số 2 chở gần 1.400 cán bộ, chiến sỹ và lực lượng dân quân tự vệ thuộc Đoàn số 1 và Đoàn số 2 tham gia diễu binh, diễu hành xuất phát từ Ga Hà Nội đã tạm dừng nghỉ tại Ga Đồng Hới (Quảng Bình).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Hải Châu cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã trực tiếp xuống ga tặng hoa, động viên các lực lượng.

Đón đoàn diễu binh, diễu hành còn có nhiều lực lượng của tỉnh Quảng Bình như: Công an, Quân sự, các cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, đoàn viên, thanh niên và các em học sinh.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi hướng tới ngày hội lớn của non sông, đất nước, tại buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các đại biểu bày tỏ niềm vui, vinh dự khi được đón lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành dừng chân tại đây.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Hải Châu nhấn mạnh được tham gia trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước không chỉ là niềm vinh dự của mỗi cá nhân mà còn là niềm tự hào của đơn vị, quê hương khi được thực hiện nhiệm vụ, sự kiện trọng đại của đất nước.

Ông Trần Hải Châu chúc lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, đơn vị và kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tặng hoa, quà cho đại diện các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành với số tiền trên 400 triệu đồng.Thay mặt Đoàn số 1, Thiếu tướng Lô Xuân Thuân, Phó Tư lệnh, kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 1 cảm ơn tình cảm của lãnh đạo, người dân tỉnh Quảng Bình dành cho các lực lượng.

Ông nhấn mạnh đây là động lực, tiếp thêm sức mạnh để các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước hoàn thành tốt nhiệm vụ trong ngày lễ trọng đại của đất nước.

Theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng, các khối diễu binh, diễu hành của lực lượng quân đội, dân quân tự vệ có gần 3.200 người, chia làm năm đoàn hành quân vào miền Nam trên năm đoàn tàu. Trong đó, bốn đoàn tàu di chuyển từ ga Hà Nội trong hai ngày 3-4/4; đoàn tàu số 5 di chuyển từ ga Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam).

Dự kiến, hoạt động diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra trọng thể trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được tổ chức vào 8h ngày 30/4, trên tuyến đường Lê Duẩn (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) với hơn 13.000 người tham gia.

Phần diễu binh của 35 khối thuộc lực lượng vũ trang do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp thực hiện, phần diễu hành do Thành phố Hồ Chí Minh đảm nhiệm./.

