Sở GD&ĐT Đắk Lắk thông tin chi tiết về vụ việc đề thi môn Toán bị mờ

Hàng chục mã đề thi môn Toán của Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Đắk Lắk bị mờ do in ấn, tỉnh đã báo cáo và xin ý kiến của Ban Chỉ đạo thi Quốc gia để xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho thí sinh.

Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi họp báo sau Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024. (Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN)

Chiều 28/6, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi, xác nhận một vài mã đề thi môn Toán trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024 tại một vài điểm thi trên địa bàn tỉnh bị sự cố do lỗi khâu in ấn.

Theo đó, chiều 27/6, tại buổi thi môn Toán, sau khi bóc đề, tại một số điểm thi phát hiện đề thi của một vài thí sinh bị mờ một số câu trong một số mã đề. Có một số mã đề bị in mờ từ 1-3 câu. Bước đầu xác định, nguyên nhân in mờ do lỗi kỹ thuật in.

Ông Phạm Đăng Khoa thông tin hằng năm tại các kỳ thi in hàng trăm nghìn đề thi trên một vài máy in nên có thể bị lỗi. Quy trình in sao đề thi được thực hiện nghiêm ngặt. Mỗi cá nhân thực hiện một khâu trong quá trình in để đảm bảo in rõ ràng, chính xác từng phòng thi. Mỗi phòng thi có 24 mã đề. Môn Toán có 50 câu in trên giấy A3, chia 4 mặt, đề thi có 5 trang.

Sau khi phát hiện một số câu trong một số mã đề tại một số điểm thi bị mờ, giám thị thực hiện đúng quy chế thi là báo cho Trưởng điểm thi. Trưởng điểm thi sau khi nhận thông tin đã vận dụng quy chế thi xử lý tình huống bất thường.

Trong quy chế thi quy định nếu mã đề thi bị mờ, có sự cố bị rách…, Trưởng điểm thi quyết định sử dụng bộ đề thi dự phòng để chuyển đến cho thí sinh có đề bị mờ. Nếu bộ đề dự phòng không đáp ứng được số lượng thí sinh có đề bị mờ, Trưởng điểm thi quyết định cùng lãnh đạo điểm thi, Công an, Thanh tra tổ chức nhân đề tại điểm thi theo đúng quy chế và chuyển cho các em. Đối với các em nhận bộ đề bị mờ, nếu muộn thời gian sẽ được Trưởng điểm thi tính toán cộng thời gian làm bù cho thí sinh để các em không bị ảnh hưởng thời gian.

“Một số điểm thi, các Trưởng điểm đã vận dụng và xử lý đúng quy chế và các em làm bài bình thường. Tuy nhiên, có một số điểm thi, việc xử lý bị hạn chế. Các em chưa được cung cấp kịp thời đề thi rõ ràng, xử lý không kịp,” ông Khoa thông tin.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk khẳng định đây là sự cố xảy ra ngoài ý muốn và ngoài thẩm quyền của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh. Do đó, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã báo cáo Ban Chỉ đạo thi Quốc gia; đồng thời, rà soát các điểm thi, thí sinh bị ảnh hưởng do đề bị mờ để tổng hợp và báo cáo cho Ban Chỉ đạo thi Quốc gia.

Sau khi rà soát, có khoảng vài chục thí sinh bị ảnh hưởng. Ban Chỉ đạo Quốc gia đã có hướng xử lý kịp thời trên tinh thần rà soát thật kỹ các em thực sự bị ảnh hưởng do đề thi bị mờ. Trên tinh thần vận dụng quy chế, vì quyền lợi của thí sinh, lãnh đạo Hội đồng thi, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh rà soát, báo cáo và xử lý cho điểm tối đa những câu bị mờ trên tinh thần đảm bảo đặt quyền lợi của các em lên trên.

Phóng viên đặt câu hỏi tại buổi họp báo. (Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN)

"Đối với thông tin sau khi phát hiện sự việc, một số điểm thi, giám thị thực hiện thu lại đề thi. Ban chỉ đạo ghi nhận và tiếp tục xác minh thêm những thông tin điểm thi, giám thị thực hiện không đúng và có hướng xử lý đối với các trường hợp trên," Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk thông tin thêm.

Trước đó, tại điểm thi Trung học Phổ thông Hồng Đức, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, phát hiện một số mã đề thi môn Toán bị mờ.

Ông Lã Mạnh Hà, Trưởng điểm thi, cho biết ngay khi phát hiện sự việc, lãnh đạo điểm thi dưới sự giám sát của Thanh tra thi và các bộ phận liên quan đã điện thoại xin ý kiến của Ban Chỉ đạo thi để có cách giải quyết. Theo đó, điểm thi đã xin ý kiến chỉ đạo các bước mở đề dự phòng để đáp ứng hiệu chỉnh một số lỗi theo đúng quy chế.

Đến thời điểm này, cơ bản tại điểm thi Trung học Phổ thông Hồng Đức đã thực hiện các quy trình đúng quy chế và đảm bảo quyền lợi tương đối cho các thí sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024 tại tỉnh Đắk Lắk có 1 Hội đồng thi với 33 điểm thi chính thức, 37 điểm thi dự phòng đặt tại 15 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Hội đồng thi đã bố trí tổng số 893 phòng thi chính thức, 66 phòng thi dự phòng, 48 phòng chờ; đồng thời, huy động tổng số cán bộ coi thi, giám sát và phục vụ tại các điểm thi là 3.024 người.

Kỳ thi năm nay, tỉnh Đắk Lắk có hơn 20.000 thí sinh hoàn thành bài thi. Số thí sinh tham gia dự thi đạt 99,61%; có 557 lượt thí sinh vắng thi (hầu hết là thí sinh tự do, thí sinh đau ốm đột xuất…).

Sau khi kết thúc môn thi cuối cùng tại các điểm thi, từ 29/6-17/7, bài thi được chấm, dự kiến công bố kết quả thi trước 17/7.

Ngày 17/7, Hội đồng thi tiến hành xét tốt nghiệp cho các em. Từ 17-30/7 các thí sinh được quyền điều chỉnh nguyện vọng sau khi có kết quả thi tốt nghiệp…./.

